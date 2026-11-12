Thành lập Đảng bộ Quân sự phường Bắc Nha Trang

Ngày 12-11, Đảng ủy phường Bắc Nha Trang tổ chức hội nghị công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Dự hội nghị có Đại tá Trương Thành Việt - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, Đảng ủy phường Bắc Nha Trang công bố quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự phường, trực thuộc Đảng bộ phường Bắc Nha Trang. Đảng bộ Quân sự phường có 3 tổ chức đảng trực thuộc với 34 đảng viên. Hội nghị cũng công bố quyết định kết thúc hoạt động của Chi bộ Quân sự phường Bắc Nha Trang từ ngày 11-11.

Đại tá Trương Thành Việt tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Trung Thu và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự phường Bắc Nha Trang.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bắc Nha Trang công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự phường nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Trung Thu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự phường; đồng chí Lê Ngọc Hải - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự phường, được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự phường.

Thường trực Đảng ủy phường Bắc Nha Trang trao quyết định chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự phường Bắc Nha Trang.

Hội nghị cũng công bố quyết định chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự phường Bắc Nha Trang nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm 3 đồng chí, cùng các chức danh Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đồng chí Lê Ngọc Hải được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự phường.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trương Thành Việt đề nghị Đảng ủy Quân sự phường Bắc Nha Trang sớm ổn định tổ chức; nhanh chóng xây dựng nghị quyết của nhiệm kỳ, chương trình hành động thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Trương Thành Việt cũng đề nghị Đảng ủy Quân sự phường Bắc Nha Trang quan tâm phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân và lực lượng dự bị động viên.