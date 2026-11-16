Thành lập Đảng bộ Quân sự phường Bắc Cam Ranh

Ngày 16-11, Đảng ủy phường Bắc Cam Ranh tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự phường nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị, Đảng ủy phường công bố quyết định kết thúc hoạt động của Chi bộ Quân sự phường kể từ ngày 10-11-2026; đồng thời thành lập Đảng bộ Quân sự phường trực thuộc Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030, với 31 đảng viên.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Bắc Cam Ranh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự phường nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy phường chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự phường nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 6 đồng chí; chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự phường và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự phường nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 2 đồng chí.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy phường đề nghị Đảng bộ Quân sự phường khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Đồng thời, nâng cao chất lượng tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường; gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng lực lượng vũ trang phường vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh trên địa bàn.