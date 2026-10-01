Thành lập Đảng bộ HĐND thành phố và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố trực thuộc Thành ủy Hà Nội

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Hồng Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai.

Cùng tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo một số ban, sở, ngành thành phố.

Thực hiện chủ trương thí điểm của Trung ương

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Triệu Thị Ngọc đã công bố các quyết định thành lập Đảng bộ HĐND thành phố Hà Nội và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố Hà Nội trực thuộc Thành ủy.

Theo đó, tại Quyết định Số 2766-QĐ/TU ngày 4-9-2026, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố quyết định thành lập Đảng bộ HĐND thành phố Hà Nội là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội, gồm 6 tổ chức Đảng trực thuộc và 82 đảng viên.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao Quyết định thành lập Đảng bộ HĐND thành phố Hà Nội trực thuộc Thành ủy. Ảnh: Quang Thái

Tại Quyết định số 2826 -QĐ/TU ngày 22-9-2026, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND thành phố Hà Nội gồm 12 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 4 đồng chí. Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy; đồng chí Trần Thế Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy HĐND thành phố Hà Nội gồm 5 đồng chí. Đồng chí Trần Thế Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy HĐND thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao Quyết định thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố trực thuộc Thành ủy. Ảnh: Quang Thái

Trong khi đó, tại Quyết định số 2855-QĐ/TU ngày 29-9-2026, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố quyết định thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố Hà Nội là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội, gồm 32 tổ chức Đảng trực thuộc và 564 đảng viên.

Tại Quyết định số 2858-QĐ/TU ngày 29-9-2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố gồm 15 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 8 đồng chí. Đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy; đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 4 đồng chí. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố.

Việc Hà Nội thành lập Đảng bộ HĐND thành phố và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố trực thuộc Thành ủy là thực hiện theo chủ trương thí điểm của Trung ương là thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh, thành phố và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, thành phố trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh. Sự kiện thành lập 2 Đảng bộ tiếp tục khẳng định sự quan tâm đối với việc tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết, sự kiện công bố các quyết định thành lập Đảng bộ HĐND thành phố và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thủ đô; đánh dấu một bước tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức Đảng và phương thức lãnh đạo của Thành ủy trong điều kiện phát triển mới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng chúc mừng hai Đảng bộ được thành lập; chúc mừng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và toàn thể cán bộ, đảng viên của hai Đảng bộ.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết, việc thành lập hai Đảng bộ là cụ thể hóa Quy định số 208-QĐ/TW ngày 26-7-2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; đồng thời là bước chuyển mạnh mẽ trong việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan trọng yếu là HĐND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội của thành phố.

“Với việc thành lập hai Đảng bộ mới, toàn Đảng bộ thành phố có 134 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy, góp phần tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị của thành phố”, đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Theo Bí thư Thành ủy, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới có ý nghĩa đặc biệt. Thành phố đang quyết liệt triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, triển khai Luật Thủ đô năm 2026, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm; đồng thời, đứng trước yêu cầu giải quyết những vấn đề rất lớn về quy hoạch hạ tầng, giao thông, môi trường, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển văn hóa, huy động nguồn lực và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Yêu cầu nhiệm vụ đang đặt ra với thành phố đòi hỏi phải có những thể chế tốt, có quyết sách đúng, việc tổ chức thực hiện hiệu quả và có sự đồng thuận cao của người dân, trong đó vai trò của HĐND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố là rất quan trọng.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị, ngay sau hội nghị, hai Đảng bộ phải khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, xác định rõ các chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, phân công trách nhiệm, bảo đảm hoạt động thông suốt, không có khoảng trống, không chồng chéo, rõ trách nhiệm. Phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh, trách nhiệm, năng lực chuyên môn, tư duy đổi mới và tinh thần phục vụ nhân dân.

Đồng chí Trần Đức Thắng yêu cầu bảo đảm hoạt động của hai Đảng bộ trong sự lãnh đạo thống nhất của Thành ủy, tăng cường sự phối hợp với Đảng ủy UBND thành phố, các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy và các cấp ủy, tổ chức Đảng trong hệ thống chính trị của thành phố.

Đối với Đảng bộ HĐND thành phố, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực, hiệu quả, hiệu lực hoạt động của HĐND các cấp theo Đề án số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy; cần chủ động, sáng tạo, đổi mới tư duy trong xây dựng chính sách, cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2026. Từ đó, đảm bảo mỗi nghị quyết được ban hành phải thực sự xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn, có cơ sở chính trị, cơ sở khoa học vững chắc, có tầm nhìn dài hạn và khả thi để mở ra không gian phát triển mới cho Thủ đô. Đồng thời, phải triển khai mạnh mẽ hoạt động giám sát theo hướng trọng tâm, trọng điểm, thực chất, đeo bám đến cùng, tập trung vào những vấn đề lớn, những vấn đề, những lĩnh vực mà nhân dân quan tâm, gắn giám sát với trách nhiệm, tiến độ và kết quả khắc phục. Qua đó, xây dựng HĐND thành phố thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, hoạt động dân chủ, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả vì sự phát triển chung của Thủ đô và vì hạnh phúc của nhân dân.

“Đảng bộ HĐND thành phố phải hình thành phong cách mới: Quyết sách có tầm nhìn, nghị quyết có chất lượng, giám sát có địa chỉ, kiến nghị có thời hạn và kết quả phải được kiểm chứng bằng thực tiễn”, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng chỉ rõ.

Đối với Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị xác định rõ nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là xây dựng và củng cố sự đồng thuận xã hội, phát huy quyền làm chủ và sức sáng tạo của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phải thực sự là cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, tập hợp, phát huy tối đa sức mạnh đoàn kết toàn dân, khơi dậy tình yêu Thủ đô Hà Nội, niềm tự hào, khát vọng cống hiến và trách nhiệm của mỗi người dân, đặc biệt là đội ngũ tri thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân đối với sự phát triển của Thủ đô.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cách thức tổ chức thực hiện theo hướng chủ động, gần dân, sát cơ sở, kịp thời tháo gỡ, giải quyết những vấn đề phát sinh từ sớm, từ cơ sở. Trong đó, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc theo dõi, nắm bắt tình hình, dư luận xã hội và tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân hiểu rõ, đồng thuận với các chủ trương lớn, chỉ vì mục tiêu phát triển chung của thành phố.

Đồng chí Trần Đức Thắng yêu cầu Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phải chuyển mạnh từ tư duy “vận động nhân dân thực hiện” sang “đồng hành cùng nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân và để nhân dân tham gia vào quá trình hoạch định, thực hiện và giám sát chính sách”.

“Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh trí tuệ và tinh thần trách nhiệm, Đảng bộ HĐND thành phố và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố sẽ nhanh chóng ổn định, phát huy tốt được vai trò, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng bày tỏ tin tưởng.

Thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong từng nhiệm vụ cụ thể

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết, sự kiện công bố 2 Đảng bộ là dấu mốc rất có ý nghĩa đối với cán bộ, đảng viên của Đảng bộ HĐND thành phố và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Nhấn mạnh đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy; sự phối hợp, hướng dẫn trách nhiệm của các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy trong quá trình chuẩn bị và thành lập hai Đảng bộ.

Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà nghiêm túc tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Bí thư Thành ủy; coi đây là những định hướng rất quan trọng để hai Đảng bộ xác định rõ trách nhiệm, phương thức hoạt động và những nhiệm vụ cần tập trung ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động.

Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết, trách nhiệm đặt ra đối với hai Đảng bộ là phải sớm ổn định tổ chức, phát huy vai trò lãnh đạo, đổi mới phương thức hoạt động và tạo được chuyển biến thực chất trong công việc. Đây là vinh dự, nhưng trước hết là trách nhiệm rất lớn trước Trung ương, Thành ủy, trước Đảng bộ và nhân dân Thủ đô.

Với tinh thần đó, thay mặt hai Đảng bộ, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà khẳng định quyết tâm tập trung thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng hai Đảng bộ thực sự đoàn kết, kỷ cương, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao. Ngay sau hội nghị, hai Đảng bộ sẽ khẩn trương ban hành ngay quy chế làm việc, chương trình công tác; phân công rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân; xác định rõ mối quan hệ phối hợp trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện...

Thứ hai, phát huy đầy đủ vị trí, vai trò của từng Đảng bộ; tập trung nâng cao chất lượng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đối với Đảng bộ HĐND thành phố, tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng quyết định và giám sát; bảo đảm các nghị quyết sát thực tiễn, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đồng thời, phát huy trách nhiệm của đại biểu, tăng cường mối liên hệ với cử tri và theo dõi đến cùng kết quả sau giám sát. Đối với Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố, tập trung lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, hướng mạnh về cơ sở; phát huy tốt vai trò tập hợp, vận động nhân dân, giám sát, phản biện xã hội, góp phần củng cố đồng thuận và tạo sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Yêu cầu chung là hoạt động của hai Đảng bộ phải thực chất hơn, hiệu quả hơn và thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong từng nhiệm vụ cụ thể.

Thứ ba, tăng cường phối hợp, giữ vững sự thống nhất và phát huy sức mạnh chung của hệ thống chính trị trong thành phố. Hai Đảng bộ phải luôn đặt hoạt động của mình trong sự lãnh đạo thống nhất của Thành ủy; đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; phối hợp phải thực chất, từ sớm, từ xa, nhất là đối với những vấn đề liên quan nhiều cơ quan, nhiều cấp; xác định rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm phối hợp và trách nhiệm đối với kết quả cuối cùng. Qua đó, tạo sự đồng bộ từ chủ trương đến tổ chức thực hiện, phát huy tốt nhất sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị của thành phố.

“Những nhiệm vụ phía trước rất lớn. Hai Đảng bộ mới được thành lập nhưng công việc không cho phép có độ trễ. Chúng tôi xin hứa với Ban Thường vụ Thành ủy, với đồng chí Bí thư Thành ủy sẽ giữ vững đoàn kết, nghiêm túc trong nguyên tắc, quyết liệt trong tổ chức thực hiện; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; nói đi đôi với làm và lấy kết quả thực tế làm thước đo. Ngay sau hội nghị, những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy sẽ được hai Đảng bộ cụ thể hóa thành chương trình, thành nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm cụ thể. Việc nào cần làm ngay sẽ triển khai ngay; việc khó sẽ tập trung bàn bạc, tìm giải pháp tháo gỡ; không để công việc chậm lại vì tổ chức mới”, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh.