Thành lập Đảng bộ HĐND, Đảng bộ MTTQ và các đoàn thể thành phố Hà Nội

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, công tác đánh giá cán bộ đi vào thực chất thì hiệu quả công tác, uy tín và sự cống hiến sẽ trở thành thước đo trong đánh giá cán bộ và chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy sẽ tốt hơn, tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.