Thành lập Đảng bộ HĐND, Đảng bộ MTTQ và các đoàn thể thành phố Hà Nội
Sáng 1/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ HĐND và Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố Hà Nội trực thuộc Thành ủy. Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Trần Đức Thắng, các đồng chí Thường trực thành ủy, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam Thành phố.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thanh-lap-dang-bo-hdnd-dang-bo-mttq-va-cac-doan-the-thanh-pho-ha-noi-420198.htm