Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường và các đại biểu dự Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường trao quyết định thành lập Đảng bộ Đại học Thái Nguyên trực thuộc Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức công bố quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thành lập Đảng bộ ĐHTN trực thuộc Tỉnh ủy Thái Nguyên. Đảng bộ ĐHTN gồm 11 tổ chức đảng trực thuộc và 4.153 đảng viên do Đảng ủy UBND tỉnh chuyển giao.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình trao quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy ĐHTN, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với đó, Ban Tổ chức công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy ĐHTN, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Hoàng Văn Hùng, Giám đốc ĐHTN, giữ chức Bí thư Đảng ủy ĐHTN nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Đảng bộ ĐHTN, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh: Việc thành lập Đảng bộ ĐHTN trực thuộc Tỉnh ủy đánh dấu một bước phát triển mới trong công tác xây dựng Đảng, quá trình phát triển của ĐHTN.

Đồng chí đề nghị Đảng bộ ĐHTN khẩn trương ổn định tổ chức; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, đổi mới sáng tạo; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên; phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ĐHTN tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp; khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo của tỉnh và khu vực Trung du, miền núi phía Bắc; phấn đấu lọt TOP 500 đại học hàng đầu khu vực châu Á.

Đồng chí Hoàng Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHTN, phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Hoàng Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHTN, trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Đảng bộ sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đổi mới phương thức lãnh đạo gắn với đổi mới quản trị đại học; xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển; gắn chặt sự phát triển của Đại học với sự phát triển của tỉnh Thái Nguyên.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu chụp ảnh lưu niệm.