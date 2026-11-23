Chiều 23-11, Đảng ủy phường Tây Nha Trang tổ chức hội nghị công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Tại hội nghị, Đảng ủy phường đã công bố Quyết định thành lập Đảng bộ các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước phường Tây Nha Trang là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ phường Tây Nha Trang.

Ông Nguyễn Đức Tân – Bí thư Đảng ủy phường và ông Nguyễn Văn Hưởng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường trao quyết định thành lập Đảng bộ và quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước phường Tây Nha Trang.

Đảng bộ được thành lập trên cơ sở 7 chi bộ doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập (bao gồm: Chi bộ Trường Đại học Thái Bình Dương; chi bộ Công ty Bảo hiểm PJICO Khánh Hoà; Chi bộ Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nha Trang; Chi bộ Công ty TNHH Bảo vệ Đại Phát Nha Trang; Chi bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long - Chi nhánh Khánh Hoà; Chi bộ Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Khánh Hoà; Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển Hạ tầng Khánh Hoà) với 105 đảng viên.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường và ông Nguyễn Đình Anh Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường trao quyết định Chỉ định Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước phường Tây Nha Trang.

Hội nghị cũng công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tây Nha Trang về việc chỉ định Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước phường Tây Nha Trang nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 7 đồng chí; chỉ định Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước phường nhiệm kỳ 2025 - 2030, cùng quyết định chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên. Bà Lê Thị Thanh Đức - Đảng ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước phường nhiệm kỳ 2025 - 2030; ông Lê Hữu Bằng - Bí thư Chi bộ Trường Đại học Thái Bình Dương, giữ chức vụ Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Bí thư Đảng ủy phường Tây Nha Trang phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Đức Tân - Bí thư Đảng ủy phường Tây Nha Trang yêu cầu Đảng bộ các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước cần sớm ổn định tổ chức, tiếp nhận đầy đủ hồ sơ và đảng viên, xây dựng quy chế làm việc với phân công rõ người, rõ việc; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chú trọng phát triển đảng viên từ người lao động; xây dựng mối quan hệ phối hợp phù hợp với người quản lý, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã và đơn vị ngoài công lập. Bên cạnh đó, đảng bộ cần làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, không để xảy ra khoảng trống trong lãnh đạo, quản lý sau khi kiện toàn; chủ động đề xuất tháo gỡ khó khăn về điều kiện sinh hoạt, công tác đảng trong doanh nghiệp; lấy chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên và hiệu quả phối hợp làm thước đo kết quả hoạt động của mô hình mới. Ban Xây dựng Đảng và các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy phường, hướng dẫn và theo dõi việc triển khai, tham mưu xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường chủ động hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát theo đúng thẩm quyền và quy định hiện hành.