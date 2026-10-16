Sáng 16-10, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định thành lập Đảng bộ các cơ sở Y tế TPHCM và Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng TPHCM. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chủ trì.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Hoàng Kiếm, Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Nội chính Trung ương; Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM công bố quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM quyết định thành lập Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng TPHCM, là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy TPHCM.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng TPHCM gồm 18 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy có 7 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy có 3 đồng chí.

Đồng chí Trương Quốc Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thọ giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TPHCM kiêm giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TPHCM.

Theo quyết định, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động, bổ nhiệm, chỉ định đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TPHCM.

* Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cũng công bố quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM quyết định thành lập Đảng bộ các cơ sở y tế TPHCM là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy TPHCM.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng có quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ sở y tế TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ sở y tế TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ sở y tế TPHCM gồm 17 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy có 6 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 4 đồng chí.

Đồng chí Trần Tuấn Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bà Rịa, giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ sở Y tế TPHCM.

Đồng chí Trần Hoàng Quân, cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy (nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM) giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ sở y tế TPHCM.