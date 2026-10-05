Thành lập Đảng bộ Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tại hội nghị, đại diện Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố công bố Quyết định số 167-QĐ/ĐU ngày 30-9-2026 về việc thành lập Đảng bộ Ban Nội chính Thành ủy. Theo quyết định, Đảng bộ Ban Nội chính Thành ủy gồm 3 chi bộ, với 37 đảng viên. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đảng bộ được thực hiện theo quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Lãnh đạo Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố và Ban Nội chính Thành ủy trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tại hội nghị

Cùng với quyết định thành lập Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố quyết định chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, giữ chức Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Ban Nội chính Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 3 đồng chí.

Theo đó, đồng chí Mai Văn Tám, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Ban Nội chính Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng chí Phan Văn Quang, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy, được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

Ngay sau khi công bố quyết định thành lập Đảng bộ, Đảng ủy Ban Nội chính Thành ủy công bố các quyết định chỉ định chi ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố Nguyễn Văn Lượm chúc mừng Đảng bộ Ban Nội chính Thành ủy được thành lập và kiện toàn tổ chức theo quy định. Đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khẩn trương ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể, xây dựng và triển khai chương trình công tác nhiệm kỳ.

Đồng thời, Đảng ủy Ban Nội chính Thành ủy cần phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm và chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Ban Nội chính Thành ủy trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Công Hạnh