Thành lập Cụm công nghiệp Tân Mỹ 3, vốn đầu tư hơn 300 tỷ đồng

Ảnh minh họa. (Ảnh: hochiminhcity.gov.vn)

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 7327/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Tân Mỹ 3 tại phường Tân Uyên. Theo quyết định, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Vast Profound được lựa chọn làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Cụm công nghiệp có diện tích khoảng 42,83 ha. Ranh giới phía Bắc và phía Tây giáp đất trồng cây lâu năm của các hộ dân; phía Nam giáp tuyến đường Thủ Biên - Đất Cuốc; phía Đông giáp đường Tân Mỹ 17.

Dự án hướng đến đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, tạo mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp công nghiệp phù hợp với định hướng phát triển của TP.HCM. Đồng thời, cụm công nghiệp sẽ tiếp nhận các doanh nghiệp đang hoạt động ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp có nhu cầu di dời vào khu vực được quy hoạch tập trung.

Về định hướng thu hút đầu tư, Cụm công nghiệp Tân Mỹ 3 hoạt động theo mô hình đa ngành, tập trung vào công nghiệp hỗ trợ và phục vụ di dời. Thành phố khuyến khích phát triển các ngành nghề theo hướng xanh, bền vững, thân thiện với môi trường, sử dụng năng lượng tái tạo, tuần hoàn nước với tỷ lệ từ 20% trở lên và thúc đẩy cộng sinh công nghiệp.

Các ngành nghề được ưu tiên thu hút gồm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, chế tạo và những lĩnh vực sử dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng, hiệu quả tài nguyên. Các dự án áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, sản xuất sạch hơn, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và giải pháp giảm phát thải khí nhà kính cũng được khuyến khích.

Ngược lại, cụm công nghiệp sẽ không tiếp nhận các dự án thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, sử dụng công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng, tài nguyên hoặc không đáp ứng điều kiện tiếp nhận của hệ thống hạ tầng kỹ thuật và công trình bảo vệ môi trường.

Tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Tân Mỹ 3 là 300,604 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư là 120 tỷ đồng, chiếm 39,9%; vốn huy động là 180,604 tỷ đồng, chiếm 60,1%.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư gồm giao thông nội bộ, vỉa hè, cây xanh, cấp nước, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn, phòng cháy chữa cháy, cấp điện, chiếu sáng công cộng, thông tin liên lạc nội bộ cùng các công trình phục vụ hoạt động chung của cụm công nghiệp.

Về tiến độ, chủ đầu tư dự kiến hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và các thủ tục pháp lý về quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường trong quý II/2027. Giai đoạn đầu tư xây dựng, khởi công và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật dự kiến diễn ra từ quý III/2027 - II/2028. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành, đưa vào hoạt động trong quý IV/2030. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Chủ đầu tư phải thực hiện đúng cam kết dành trên 50% diện tích đất công nghiệp phục vụ các doanh nghiệp di dời và giảm giá cho thuê đất trên 30% đối với các nhà đầu tư thuộc diện di dời khi đầu tư sản xuất tại Cụm công nghiệp Tân Mỹ 3.

UBND TP.HCM giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án, kịp thời tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh. UBND phường Tân Uyên có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư lập quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp; tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao đất triển khai dự án.

Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai dự án đúng hồ sơ pháp lý, tiến độ được phê duyệt; hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường và phòng cháy chữa cháy. Việc cho các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất chỉ được thực hiện sau khi các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được nghiệm thu hoàn thành theo quy định.