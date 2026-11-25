UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định 2830/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Sơn Lễ (huyện Hương Sơn cũ), tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, Công ty TNHH MTV Nafoods Hà Tĩnh được xác định là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

Một góc huyện Hương Sơn cũ, tỉnh Hà Tĩnh.

Cụm công nghiệp Sơn Lễ được định hướng phát triển đa ngành nghề, trọng tâm là chế biến nông, lâm sản; vật liệu xây dựng; gia công cơ khí và các ngành công nghiệp khác; đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh; dành quỹ đất cho các doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê, thuê lại.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 417,2 tỷ đồng, trong đó vốn tự có của nhà đầu tư là 70 tỷ đồng, chiếm 16,78%; vốn vay từ các tổ chức tín dụng và huy động từ các nguồn vốn hợp pháp hơn 347,2 tỷ đồng, chiếm 83,22%.

Theo tiến độ đề ra, dự án sẽ hoàn thành đầu tư, đưa vào khai thác, vận hành sau 15 tháng kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Dự án được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ về đầu tư, đất đai và các chính sách hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH MTV Nafoods Hà Tĩnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư; kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm năng lực triển khai và quản lý, vận hành cụm công nghiệp. Quá trình thực hiện phải bảo đảm đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ đã cam kết và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, thi công xây dựng và bảo vệ môi trường.

Sở Công Thương chủ trì thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành; đồng thời tham mưu UBND tỉnh thực hiện các chính sách hỗ trợ dự án theo quy định.

Các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các thủ tục về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường và đấu nối giao thông.

UBND xã Sơn Tiến chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; kịp thời giải quyết các hồ sơ, thủ tục thuộc thẩm quyền; nghiên cứu, khảo sát, đề xuất cấp có thẩm quyền đầu tư tuyến giao thông kết nối đến ranh giới Cụm công nghiệp Sơn Lễ.

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Thông tin và Xúc tiến, hỗ trợ đầu tư) có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục; thường xuyên nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án để kịp thời báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Việc đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Sơn Lễ được kỳ vọng sẽ tạo thêm mặt bằng sản xuất, kinh doanh, tăng khả năng thu hút đầu tư, thúc đẩy chế biến nông, lâm sản, tạo việc làm và góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.