Thành lập Công đoàn phường Đồng Hới

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Thường trực Đảng ủy phường Đồng Hới trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn phường Đồng Hới (khóa I), nhiệm kỳ 2026-2030 - Ảnh: H.Tr

Theo đó, kể từ ngày 16/10/2026, Công đoàn phường Đồng Hới được thành lập trực thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Trị. Đơn vị có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động đối với các công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị đang hoạt động trên địa bàn phường Đồng Hới, gồm 101 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở với 8.092 đoàn viên.

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: H.Tr

Tại hội nghị, đại diện LĐLĐ tỉnh cũng đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn phường Đồng Hới (khóa I), nhiệm kỳ 2026-2030. Đồng chí Phan Thanh Lân, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh kiêm Chủ tịch Công đoàn phường Đồng Hới.

Đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thế Lập phát biểu giao nhiệm vụ - Ảnh: H.Tr

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thế Lập nhấn mạnh, việc thành lập Công đoàn phường là dấu mốc quan trọng, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đội ngũ cán bộ, người lao động tại địa phương. Đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn phường nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động, ban hành chương trình công tác cụ thể; phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên.

Đồng chí Chủ tịch Công đoàn phường Đồng Hới Phan Thanh Lân phát biểu nhận nhiệm vụ - Ảnh: H.Tr

Thay mặt Ban Chấp hành, đồng chí Phan Thanh Lân Chủ tịch Công đoàn phường bày tỏ niềm vinh dự và nhận thức sâu sắc về trách nhiệm mới. Đồng chí hứa sẽ cùng Ban Chấp hành đoàn kết, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kinh tế-xã hội của địa phương.