Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Quỹ Phát triển đất tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Tại Đại hội, các đại biểu nghe báo cáo quá trình vận động viên chức, người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn; công bố danh sách viên chức, người lao động có đơn gia nhập và tuyên bố thành lập Công đoàn cơ sở Quỹ Phát triển đất tỉnh Cao Bằng. Đơn vị có 8/8 cán bộ, viên chức có đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn.

Phát biểu tại Đại hội, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị Công đoàn cơ sở Quỹ Phát triển đất sớm ổn định tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động; phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; đồng thời gắn hoạt động Công đoàn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Đại hội thống nhất các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ, tập trung vào công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng đội ngũ đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; chăm lo đời sống và xây dựng đời sống văn hóa trong đoàn viên, người lao động.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Quỹ Phát triển đất tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2026 - 2030 gồm 3 đồng chí.

Việc thành lập Công đoàn cơ sở Quỹ Phát triển đất tỉnh Cao Bằng tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động được đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng; đồng thời phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng cơ quan đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm.