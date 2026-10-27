Các đại biểu dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua báo cáo quá trình vận động người lao động gia nhập công đoàn và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội thành lập Công đoàn cơ sở; công bố danh sách người lao động có đơn gia nhập Công đoàn; Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Victory Sporting Goods Tuyên Quang.

Đại hội cũng đã thông qua phương hướng hoạt động trong thời gian tới với các nhiệm vụ trọng tâm như: Tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của doanh nghiệp; tích cực thi đua lao động sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc; phối hợp với lãnh đạo công ty chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động và các chế độ phúc lợi khác.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Victory Sporting Goods Tuyên Quang.

Phát biểu tại Đại hội, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, việc thành lập tổ chức công đoàn trong công ty là yêu cầu cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Đồng thời nhấn mạnh, trong những năm tới, Ban Chấp hành Công đoàn công ty cần tiếp tục khẳng định vai trò đại diện của tổ chức công đoàn, lấy đoàn viên và người lao động làm trung tâm trong mọi hoạt động. Chủ động phối hợp với lãnh đạo công ty thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng đối thoại, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Đồng thời, thường xuyên nắm bắt tình hình việc làm, đời sống, điều kiện làm việc của người lao động; kịp thời tham gia giải quyết những kiến nghị chính đáng, bảo đảm quyền lợi của đoàn viên theo quy định pháp luật. Cùng với đó, chú trọng phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành và phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi đoàn viên, người lao động.

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Victory Sporting Goods Tuyên Quang bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ đối với việc thành lập tổ chức Công đoàn tại công ty, khẳng định sẽ phối hợp, tạo điều kiện để Công đoàn cơ sở hoạt động theo quy định, phát huy vai trò cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp. Qua đó, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, xây dựng đội ngũ người lao động có trách nhiệm, gắn bó với doanh nghiệp, cùng hướng tới mục tiêu phát triển ổn định, bền vững.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Victory Sporting Goods Tuyên Quang gồm 11 đồng chí; bầu Chủ tịch Công đoàn công ty.