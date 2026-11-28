Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Điện Biên.

Đại diện Ban Công tác Công đoàn (Liên đoàn Lao động tỉnh) công bố Quyết định số 263/QĐ-LĐLĐ ngày 22/10/2026 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc kết nạp 29 đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty Cổ phần Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Điện Biên; đồng thời công nhận Ban Chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2030 gồm 3 đồng chí. Trong đó, bà Đới Thị Bình Minh, Kế toán trưởng Công ty, được chỉ định giữ chức Chủ tịch CĐCS.

Đại biểu, đoàn viên tham dự lễ công bố.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị Ban Chấp hành sớm ổn định tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động phù hợp với đặc thù làm việc theo ca, kíp; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Phối hợp với doanh nghiệp thực hiện tốt công tác đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; chú trọng an toàn, vệ sinh lao động, khuyến khích sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Đại diện Ban Chấp hành CĐCS Công ty cam kết phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo người lao động, đồng hành cùng doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.