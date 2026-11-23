Theo quyết định, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định thành lập Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trực thuộc Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Lãnh đạo cơ quan gồm: Đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch. Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam là Thủ trưởng Cơ quan; Phó Chủ tịch Thường trực là Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan; các Phó chủ tịch là Phó Thủ trưởng Cơ quan.

Ảnh minh họa

Lãnh đạo Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về toàn bộ hoạt động của Cơ quan Trung ương Hội theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam.

Quyết định nêu, các ban, đơn vị trực thuộc Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam gồm: Ban Công tác Nông dân, Văn phòng và các đơn vị cấp phòng trực thuộc được thành lập theo quy định, phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương.

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc là Báo Nông thôn Ngày nay; cùng các doanh nghiệp do cơ quan, tổ chức làm chủ sở hữu hoặc thực hiện quyền đại diện phần vốn góp (nếu có).