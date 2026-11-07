Quang cảnh Đại hội

Ngày 7.11, tại Trường Đại học FPT Đà Nẵng, Đại hội thành lập Chi hội Y học thể thao TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra với sự tham dự của các nhà quản lý, chuyên gia, bác sĩ và những người hoạt động trong lĩnh vực y học, thể thao.

Chi hội Y học thể thao TP Đà Nẵng được thành lập theo quyết định của Hội Y học thể thao Việt Nam, có trụ sở tại Tổ dân phố Ngọc Bình, phường Điện Bàn Đông, TP. Đà Nẵng.

Lãnh đạo Hội Y học thể thao Việt Nam trao quyết định thành lập Chi hội Y học thể thao TP Đà Nẵng

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động, đồng thời tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Kết quả, Đại hội bầu 19 thành viên vào Ban Chấp hành Chi hội Y học thể thao TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Thanh Tùng, Giám đốc Công ty TNHH Enraf-Nonius Việt Nam được bầu giữ chức Chủ tịch Chi hội.

Ông Lê Thanh Tùng được bầu giữ chức Chủ tịch Chi hội Y học thể thao TP Đà Nẵng

Việc thành lập Chi hội nhằm tập hợp, kết nối các nhà khoa học, bác sĩ, chuyên gia, điều dưỡng, kỹ thuật viên, huấn luyện viên, nhà nghiên cứu cùng các cơ sở y tế, đào tạo và thể thao trong lĩnh vực y học thể thao và các ngành liên quan.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Chi hội hướng đến xây dựng cộng đồng chuyên môn, tạo diễn đàn để các bác sĩ, chuyên gia phục hồi chức năng, dinh dưỡng, khoa học vận động, huấn luyện viên và nhà nghiên cứu trao đổi kiến thức, phối hợp chuyên môn, đào tạo nhân lực và giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh đào tạo liên tục, nghiên cứu khoa học, xây dựng hướng dẫn và quy trình chuyên môn, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu về chấn thương thể thao. Hoạt động nghiên cứu sẽ tập trung vào thực tiễn tập luyện, thi đấu và chăm sóc vận động viên, bảo đảm các kết quả có khả năng ứng dụng vào thực tế.

Bên cạnh đó, Chi hội sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, sàng lọc nguy cơ, hướng dẫn tập luyện an toàn, sơ cứu và phòng ngừa chấn thương cho người tập luyện, học sinh, sinh viên, vận động viên và thành viên các câu lạc bộ thể thao trên địa bàn thành phố.

Tiến sĩ Vũ Hồng Huy phát biểu tại Đại hội

Đại biểu tham dự Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Tiến sĩ Vũ Hồng Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Y tế và Thể thao, Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Y học thể thao Việt Nam nhấn mạnh, y học thể thao cần hướng đến nhu cầu chăm sóc sức khỏe vận động của nhiều nhóm đối tượng, không chỉ vận động viên mà còn cả học sinh, người lao động và người cao tuổi.

Theo ông Vũ Hồng Huy, sự ra đời của Chi hội Y học thể thao TP Đà Nẵng là dấu mốc quan trọng trong việc tập hợp đội ngũ chuyên môn, góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 72 ngày 9.9.2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Ông cho rằng, Đà Nẵng có không gian phát triển rộng lớn, từ đô thị biển đến khu vực nông thôn, trung du và miền núi. Nhu cầu vận động, tập luyện cũng như điều kiện tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở mỗi địa bàn, nhóm dân cư có những đặc thù riêng. Vì vậy, hoạt động của Chi hội cần xuất phát từ khảo sát thực tế, xây dựng các chương trình phù hợp thay vì áp dụng một mô hình tập luyện chung cho mọi đối tượng.

“Y học thể thao sẽ có ý nghĩa hơn khi không chỉ giúp người dân tập luyện khoa học, đúng phương pháp, phục hồi, mà còn góp phần giúp con người hiểu cơ thể mình, vận động phù hợp, phòng ngừa chấn thương và duy trì chất lượng cuộc sống”, Tiến sĩ Vũ Hồng Huy nhấn mạnh.

Ban Chấp hành Chi hội Y học thể thao TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt

Từ định hướng này, ông đề nghị Chi hội chú trọng xây dựng cộng đồng nghề nghiệp có năng lực hợp tác, giữ vững chuẩn mực khoa học và y đức, phát triển những mô hình hoạt động thiết thực, phù hợp với đặc điểm địa phương.

Một số lĩnh vực cần ưu tiên là hướng dẫn vận động an toàn tại đô thị biển, phòng ngừa chấn thương trong thể thao học đường, xây dựng chương trình vận động phù hợp cho người lao động và người cao tuổi; đồng thời mở rộng hoạt động đến các địa bàn nông thôn, miền núi. Chi hội cũng cần gắn hoạt động chuyên môn với trách nhiệm xã hội, quan tâm chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người có công, gia đình chính sách.

Đánh giá về tiềm năng phát triển, Tiến sĩ Vũ Hồng Huy cho rằng, Đà Nẵng có nhiều lợi thế khi tập trung các cơ sở y tế, trường đại học, trung tâm huấn luyện, cơ sở phục hồi chức năng cùng đội ngũ chuyên gia ở nhiều lĩnh vực. Đây là điều kiện để Chi hội từng bước trở thành trung tâm kết nối học thuật và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động y học thể thao của khu vực miền Trung. Tuy nhiên, vị thế này cần được khẳng định bằng chất lượng hoạt động thực tế trong thời gian tới.

TS. BS Nguyễn Mạnh Thắng, Chủ tịch Hội Y học thể thao Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, TS. BS Nguyễn Mạnh Thắng, Chủ tịch Hội Y học thể thao Việt Nam khẳng định, việc thành lập Chi hội Y học thể thao TP Đà Nẵng là bước phát triển có ý nghĩa trong việc tập hợp đội ngũ chuyên môn tại địa phương, kết nối lĩnh vực y tế với hoạt động thể dục thể thao, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân và hỗ trợ phát triển thể thao thành phố.

Để Chi hội sớm hoạt động hiệu quả, Chủ tịch Hội Y học thể thao Việt Nam đề nghị Ban Chấp hành khóa I tập trung kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, phân công trách nhiệm rõ ràng; xây dựng chương trình công tác thiết thực, ưu tiên phổ biến kiến thức tập luyện an toàn, phòng ngừa chấn thương, hỗ trợ phục hồi vận động và chăm sóc sức khỏe người tập luyện thể thao.

Đồng thời, cần tăng cường kết nối với các bệnh viện, cơ sở đào tạo, trung tâm thể thao và câu lạc bộ; đẩy mạnh bồi dưỡng chuyên môn, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và phát triển hội viên gắn với chất lượng hoạt động. Việc phối hợp với Hội Y học thể thao Việt Nam và các đơn vị tại địa phương cũng cần được duy trì thường xuyên, bảo đảm công tác quản lý và sử dụng nguồn lực công khai, minh bạch.

“Hội Y học thể thao Việt Nam sẽ đồng hành, hướng dẫn và hỗ trợ Chi hội Y học thể thao TP Đà Nẵng về chuyên môn. Tin tưởng Ban Chấp hành và toàn thể hội viên sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, đưa Chi hội trở thành địa chỉ kết nối chuyên môn tin cậy, đóng góp thiết thực cho cộng đồng”, TS. BS Nguyễn Mạnh Thắng chia sẻ.

Việc thành lập Chi hội Y học thể thao TP Đà Nẵng được kỳ vọng góp phần thúc đẩy sự phát triển của y học thể thao tại Đà Nẵng, tăng cường chăm sóc sức khỏe người tập luyện, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, phục hồi chức năng và chăm sóc vận động viên.