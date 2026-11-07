Lãnh đạo Hội Y học Thể thao Việt Nam (bên phải) trao quyết định thành lập Chi hội Y học Thể thao thành phố Đà Nẵng. Ảnh: THÀNH DANH

Chi hội Y học Thể thao thành phố Đà Nẵng được thành lập theo quyết định của Hội Y học Thể thao Việt Nam. Tại đại hội, các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng Chi hội Y học Thể thao thành phố Đà Nẵng phát triển vững mạnh; đồng thời tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Đại hội bầu 19 thành viên vào Ban Chấp hành Chi hội Y học Thể thao thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trong đó, ông Lê Thanh Tùng, Giám đốc Công ty TNHH Enraf-Nonius Việt Nam được bầu giữ chức Chủ tịch.

Ông Lê Thanh Tùng được bầu giữ chức Chủ tịch Chi hội Y học Thể thao thành phố Đà Nẵng. Ảnh: THÀNH DANH

Chi hội Y học Thể thao thành phố Đà Nẵng được thành lập nhằm kết nối các nhà khoa học, bác sĩ, chuyên gia, điều dưỡng, kỹ thuật viên, huấn luyện viên, nhà nghiên cứu cùng các cơ sở y tế, đào tạo và thể thao trong lĩnh vực y học thể thao và những ngành liên quan.

Việc thành lập chi hội tại Đà Nẵng tạo thêm đầu mối triển khai các hoạt động chuyên môn của hội tại miền Trung; đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ sở y tế, đào tạo, nghiên cứu, tổ chức thể thao, liên đoàn, hiệp hội và các đơn vị liên quan.

Ban Chấp hành Chi hội Y học Thể thao thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt. Ảnh: THÀNH DANH

Nhiệm kỳ tới, chi hội hướng đến mục tiêu xây dựng cộng đồng chuyên môn, tạo điều kiện để bác sĩ, chuyên gia phục hồi chức năng, dinh dưỡng, khoa học vận động, huấn luyện viên và nhà nghiên cứu trao đổi kiến thức, phối hợp chuyên môn, đào tạo nhân lực và giải quyết những vấn đề thực tế.

Chú trọng đào tạo liên tục, nghiên cứu khoa học, xây dựng hướng dẫn và quy trình chuyên môn, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu về chấn thương. Nghiên cứu định hướng gắn với thực tiễn tập luyện, thi đấu và chăm sóc vận động viên để kết quả có thể đưa vào ứng dụng.

Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức tư vấn, sàng lọc nguy cơ, hướng dẫn tập luyện an toàn, sơ cứu và phòng ngừa chấn thương cho người tập luyện, học sinh, sinh viên, vận động viên và thành viên các câu lạc bộ thể thao trên địa bàn thành phố.