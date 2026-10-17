Thành lập Chi hội Văn hóa áo dài Việt Nam tại Thái Lan

Các đại biểu tham dự sự kiện.

Vun đắp tình yêu quê hương trong cộng đồng người Việt xa xứ

Trong hành trình hội nhập quốc tế, bảo tồn và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc không chỉ là trách nhiệm của các thiết chế văn hóa trong nước, mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, nguồn cội. Thời gian qua, áo dài - biểu tượng giàu sức gợi của văn hóa Việt Nam - ngày càng được biết đến và yêu mến nhiều hơn, trở thành phương thức kể câu chuyện về đất nước, con người và tâm hồn Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Đặng Thị Bích Liên, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan trong việc gìn giữ tiếng Việt, phong tục tập quán, truyền thống gia đình và bản sắc dân tộc. Theo bà, Chi hội không chỉ là nơi hội tụ của những người yêu áo dài, mà còn có thể trở thành điểm kết nối tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và tinh thần trách nhiệm đối với di sản văn hóa Việt Nam.

Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam Đặng Thị Bích Liên phát biểu tại sự kiện.

Bà Đặng Thị Bích Liên bày tỏ mong muốn Chi hội triển khai nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo như trình diễn, triển lãm, giới thiệu áo dài; giao lưu văn hóa Việt Nam-Thái Lan; tổ chức các chương trình giáo dục, trải nghiệm áo dài dành cho thế hệ trẻ; đồng thời kết nối các nhà thiết kế, nghệ nhân, nhà nghiên cứu và những người yêu áo dài.

Đặc biệt, Chủ tịch Hiệp hội lưu ý việc đưa áo dài đến gần hơn với thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại Thái Lan. Điều quan trọng không chỉ là để các em biết mặc áo dài, mà còn giúp các em hiểu câu chuyện lịch sử, những giá trị văn hóa và niềm tự hào dân tộc được gửi gắm trong tà áo truyền thống.

Áo dài có sức lan tỏa đặc biệt bởi khả năng kết hợp giữa bản sắc truyền thống và tinh thần sáng tạo của thời đại. Qua mỗi không gian xuất hiện, tà áo dài không chỉ giới thiệu vẻ đẹp thẩm mỹ mà còn gợi mở những câu chuyện về lịch sử, phong tục, lối sống và tâm hồn người Việt Nam.

Từ những buổi giới thiệu áo dài, hoạt động tìm hiểu lịch sử, giao lưu nghệ thuật đến các chương trình dành cho gia đình và học sinh, mỗi hoạt động đều có thể trở thành một bài học văn hóa sinh động. Đặc biệt đối với những người trẻ lớn lên ở nước ngoài, việc hiểu và tự hào về nguồn cội góp phần củng cố sợi dây gắn bó với quê hương, đồng thời hình thành năng lực đối thoại văn hóa trong môi trường quốc tế.

Chung tay bắc nhịp cầu di sản

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Thái Lan phát triển trên nhiều lĩnh vực, các hoạt động văn hóa do cộng đồng người Việt tổ chức có ý nghĩa thiết thực trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, góp phần làm sâu sắc hơn sự hiểu biết và tình cảm giữa hai dân tộc.

Màn trình diễn thời trang áo dài của các nhà thiết kế Việt.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển mạng lưới hoạt động gắn với nhu cầu thực tế của cộng đồng. Khi áo dài được giới thiệu thông qua những chương trình giao lưu, trình diễn, triển lãm và trải nghiệm văn hóa, di sản sẽ có thêm cơ hội đến gần công chúng quốc tế, đặc biệt là những người trẻ.

Từ định hướng đó, Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tại Thái Lan được kỳ vọng không chỉ tổ chức các sự kiện tôn vinh áo dài, mà còn mở rộng kết nối với các tổ chức văn hóa, nghệ thuật, giáo dục và cộng đồng sở tại. Những cuộc gặp gỡ, giao lưu và trải nghiệm sẽ tạo không gian để người Việt giới thiệu văn hóa quê hương, đồng thời tìm hiểu, tôn trọng và tiếp nhận những giá trị văn hóa đặc sắc của Thái Lan.

Sự ra đời của Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tại Thái Lan đặt ra yêu cầu chuyển hóa niềm tự hào thành những chương trình hoạt động bền vững, có chiều sâu và khả năng kết nối lâu dài. Đây cũng là định hướng được Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam xác định thông qua cam kết đồng hành, kết nối và hỗ trợ Chi hội trong các hoạt động chuyên môn, giao lưu văn hóa và quảng bá áo dài.

Bà Nguyễn Quỳnh Trang (áo dài xanh), Chủ tịch Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tại Thái Lan nhận Quyết định thành lập từ lãnh đạo Hiệp hội.

Từ dấu mốc này, Chi hội sẽ mở ra những hành trình mới, những nhịp cầu mới, góp phần đưa vẻ đẹp áo dài Việt Nam vượt qua khoảng cách địa lý, đến gần hơn với bạn bè quốc tế, với kỳ vọng mỗi hội viên sẽ trở thành một đại sứ văn hóa, lan tỏa hình ảnh Việt Nam bằng tình yêu chân thành và lối sống đẹp, nhân văn.

Bà Nguyễn Quỳnh Trang, Chủ tịch Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tại Thái Lan, bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn lãnh đạo Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam đã quan tâm, tin tưởng và trao quyết định thành lập Chi hội.

Trên cương vị Chủ tịch Chi hội, bà Nguyễn Quỳnh Trang xác định đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm trong việc quy tụ những người yêu áo dài, tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm gìn giữ văn hóa truyền thống và lan tỏa hình ảnh Việt Nam tại Thái Lan. Chi hội mong muốn tiếp tục nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ của Hiệp hội, sự chung tay của cộng đồng người Việt cùng sự phối hợp của các tổ chức, cá nhân quan tâm đến giao lưu văn hóa hai nước.