Thành lập Chi hội Nông dân nghề nghiệp nuôi ong đầu tiên của thành phố Đồng Nai

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội Nông dân thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Dầu Giây.

Lãnh đạo phường Dầu Giây tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành chi hội tại buổi lễ. Ảnh: Nhật Quang

Bước đầu thành lập, Chi hội Nông dân nghề nghiệp nuôi ong phường Dầu Giây có 74 thành viên; đồng thời chỉ định Ban Chấp hành, Chi hội trưởng, Chi hội phó.

Lãnh đạo Hội Nông dân phường Dầu Giây trao quyết định thành lập Chi hội Nông dân nghề nghiệp nuôi ong phường. Ảnh: Nhật Quang

Theo Hội Nông dân phường Dầu Giây, việc thành lập Chi hội Nông dân nghề nghiệp nuôi ong nhằm tập hợp, đoàn kết những hội viên nông dân có cùng ngành nghề nuôi ong; tạo điều kiện để hội viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao chất lượng và giá trị mật ong, từng bước xây dựng nghề nuôi ong phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững trên địa bàn phường.

Cán bộ, hội viên nông dân tham quan Cơ sở nuôi ong Quân Phát tại phường Dầu Giây. Ảnh: Nhật Quang

Thông qua việc thành lập chi hội, Hội Nông dân phường mong muốn tạo thêm môi trường sinh hoạt thiết thực, phát huy vai trò chủ thể của hội viên, khuyến khích tinh thần hợp tác, tương trợ và cùng nhau phát triển kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân…