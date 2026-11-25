Ra mắt Ban Chấp hành Chi hội Điểm đến xanh Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2030. Ảnh: QUỐC TUẤN

Chi hội Điểm đến xanh Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở hợp nhất Câu lạc bộ Điểm đến xứ Quảng và Câu lạc bộ Du lịch xanh. Chi hội có các ban chuyên môn gồm: Ban du lịch xanh và ESG, Ban bản địa và di sản, Ban truyền thông và phát triển hội viên.

Đại hội đã bầu ông Phan Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng làm Chủ tịch Chi hội Điểm đến xanh Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Chi hội có 52 thành viên, tập hợp các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, điểm tham quan, đơn vị dịch vụ và cộng đồng địa phương cùng tham gia phát triển du lịch xanh.

Trong nhiệm kỳ đầu, chi hội sẽ tập trung củng cố tổ chức, phát triển hội viên hoạt động thực chất; hỗ trợ doanh nghiệp thực hành xanh, ESG phù hợp quy mô; gìn giữ di sản, cảnh quan, nghề truyền thống và sinh kế; kết nối chuỗi cung ứng, phát triển sản phẩm và tuyến điểm có trách nhiệm; đào tạo, truyền thông có căn cứ, đo lường tác động và kiến nghị chính sách.

Các chi hội ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai sáng kiến “Nhịp cầu xanh - Green Connect”. Ảnh: QUỐC TUẤN

Thông qua 5 chương trình chủ lực gồm: Green Business (doanh nghiệp thực hành xanh), Green Destination (quản trị điểm đến có trách nhiệm), Green Heritage (di sản và giá trị bản địa), Green Connect (con người và chuỗi cung ứng) cùng Green Digital (dữ liệu và thị trường), Chi hội Điểm đến xanh Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ quy tụ 100 - 150 hội viên hoạt động thực chất, hỗ trợ 50 - 70 doanh nghiệp chuyển đổi xanh, xây dựng 15 - 20 mô hình bản địa tiêu biểu, 5-8 chuỗi sản phẩm, cung ứng.

Trong khuôn khổ đại hội, chi hội ký kết thỏa thuận hợp tác với các chi hội chuyên ngành thuộc Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng triển khai sáng kiến “Nhịp cầu xanh - Green Connect”. Qua đó, hướng tới thiết lập chuỗi cung ứng du lịch xanh khép kín từ khâu tạo sản phẩm bản địa, tổ chức lữ hành, lưu trú, hướng dẫn cho đến sự kiện MICE.