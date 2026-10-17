Ban chấp hành Chi hội ái mộ Bác sĩ A.Yersin tại Đà Lạt tại lễ ra mắt. (Ảnh: CTV)

Cùng với ý nghĩa trên, việc thành lập Chi hội ái mộ Bác sĩ Alexandre Yersin tại Đà Lạt nhằm tôn vinh công lao của ông trong hành trình tìm ra vùng đất cao nguyên tươi đẹp Đà Lạt, tạo tiền đề để triển khai nhiều hoạt động văn hóa, y tế và xã hội thiết thực.

Theo đó, Chi hội ái mộ Bác sĩ Alexandre Yersin tại Đà Lạt sẽ tập trung vào các hoạt động, như tổ chức khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân nghèo, đối tượng yếu thế; trao học bổng cho học sinh, sinh viên hiếu học có hoàn cảnh khó khăn; kết nối các hành trình di sản, tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm gìn giữ và truyền tải tư tưởng nhân văn cao đẹp của bác sĩ A.Yersin đến thế hệ trẻ.

Đại biểu dự Lễ ra mắt Chi hội ái mộ Bác sĩ A.Yersin tại Đà Lạt. (Ảnh: CTV)

Theo thông tin tại ấn phẩm “Đà Lạt-thành phố cao nguyên”, do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt chủ trì, phát hành năm 1993, Bác sĩ A.Yersin sinh ngày 22/9/1863, tại làng La Vaux, hạt Valid, Thụy Sĩ. Cha ông là người Thụy Sĩ, mẹ là người Thụy Sĩ gốc Pháp. Cha mất trước ngày A.Yersin chào đời ba tuần, tuổi thơ của A.Yersin gắn bó với thị trấn Morges bên bờ hồ Léman xinh đẹp.

Sau một thời gian học đại học ở Lausanne (Thụy Sĩ), Marburg (Đức), A.Yersin sang Paris để học tiếp ngành y khoa và chính tại đây, ông được nhận vào làm việc tại phòng thí nghiệm do nhà bác học Louis Pasteur sáng lập. Năm 1894, A.Yersin khám phá ra vi trùng bệnh dịch hạch và sau đó trở thành một nhà bác học nổi tiếng thế giới.

Không gian trưng bày hình ảnh và tư liệu về Bác sĩ A.Yersin. (Ảnh: CTV)

Là người Thụy Sĩ, nhập quốc tịch Pháp vào đầu năm 1889, nhưng trong phần lớn cuộc đời, A.Yersin lại sống và làm việc tại Việt Nam. Ông mất ngày 1/3/1943, tại Nha Trang và được an táng tại Suối Dầu, cách trung tâm Nha Trang khoảng 20km về phía tây nam, theo di nguyện của ông.

A.Yersin là bác sĩ y khoa, nhà vi khuẩn học, nhà nông học và là một nhà thám hiểm. Tại Việt Nam, ông sáng lập Viện Pasteur Nha Trang; thành lập và là hiệu trưởng đầu tiên Trường đại học Y khoa Đông Dương, nay là Trường đại học Y Hà Nội.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Xuân Hương-Đà Lạt Trần Thị Vũ Loan chúc mừng Ban chấp hành Chi hội ái mộ Bác sĩ A.Yersin tại Đà Lạt. (Ảnh: CTV)

Ông là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học, Viện Hàn lâm Y học Pháp, từng qua các chức vụ Giám đốc Viện Pasteur Nha Trang, Giám đốc Viện Pasteur Sài Gòn, đại diện Viện Pasteur Paris tại Đông Dương, Tổng Giám đốc các Viện Pasteur Đông Dương...

Hội Những người ái mộ Bác sĩ A.Yersin Nha Trang-Khánh Hòa chúc mừng chi hội Đà Lạt. (Ảnh: CTV)

Với Đà Lạt, năm 1893, trong chuyến thám hiểm lần thứ hai, A.Yersin tìm ra cao nguyên Lang Biang, nơi có thể xây dựng thành phố trên vùng đất cao 1.500m so với mực nước biển, là vùng đất Đà Lạt tươi đẹp ngày nay. Trong nhật ký hành trình, ngày 21/6/1893, A.Yersin đến cao nguyên Lang Biang và nhận xét: “Vùng đất dân cư thưa thớt, một vài làng của người Lạch (M’Lates) được tập trung ở chân núi. Nơi đó người ta làm ruộng lúa nước rất đẹp…”.

Khu vực trung tâm Đà Lạt. (Ảnh: BẢO VĂN)

Việc mở rộng mạng lưới Hội những người ái mộ Bác sĩ A.Yersin góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn, sự cống hiến trọn vẹn cho khoa học của ông trong đời sống xã hội; đồng thời, tạo tiền đề để triển khai nhiều hoạt động văn hóa, y tế và xã hội thiết thực.

Chi hội trưởng Chi hội ái mộ Bác sĩ A.Yersin tại Đà Lạt Lê Anh Kiệt phát biểu tại lễ ra mắt. (Ảnh: CTV)

Tại lễ ra mắt, hội nghị đã bầu ra Ban chấp hành Chi hội, ông Lê Anh Kiệt được tín nhiệm bầu Chi hội trưởng Chi hội ái mộ Bác sĩ A.Yersin tại Đà Lạt nhiệm kỳ thứ I.