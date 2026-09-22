Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ phường về thành lập Chi bộ THT dịch vụ tham quan vườn Bình Lộc trực thuộc Đảng ủy phường Bình Lộc, gồm 5 đảng viên. Đồng thời công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy phường chỉ định đồng chí Phu Cắm Sáng, Tổ trưởng THT giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Trần Quốc Phong, Tổ phó THT giữ chức Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Đỗ Đức Hòa, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy và lãnh đạo phường Bình Lộc trao quyết định thành lập Chi bộ Tổ hợp tác dịch vụ tham quan vườn Bình Lộc.

Đồng chí Đặng Thị Bích Nguyệt, Trưởng phòng Tổ chức Đảng và đảng viên, Ban Tổ chức Thành ủy và lãnh đạo phường trao quyết định Chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ tổ hợp tác.

THT dịch vụ tham quan vườn Bình Lộc là mô hình có nhiều tiềm năng, gắn phát triển du lịch sinh thái với nông nghiệp. Với sự liên kết của 15 điểm vườn, 94 nhà vườn trên diện tích khoảng 250ha, mô hình góp phần thu hút du khách, quảng bá hình ảnh Bình Lộc, tiêu thụ nông sản và nâng cao thu nhập cho người dân. Đây là hướng đi phù hợp để phát huy lợi thế nông nghiệp, xây dựng thương hiệu địa phương và phát triển kinh tế du lịch bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cho biết, việc thành lập chi bộ tạo điều kiện để các đảng viên có môi trường sinh hoạt ổn định, góp phần phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong một mô hình kinh tế tập thể gắn với sản xuất nông nghiệp, hoạt động tham quan, trải nghiệm và khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, chi bộ phải nhanh chóng ổn định tổ chức, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, vai trò hạt nhân chính trị, góp phần xây dựng THT ngày càng lớn mạnh.