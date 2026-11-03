Thành lập Chi bộ Hội Cựu công an nhân dân tỉnh Cà Mau

Dự hội nghị có đồng chí Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ MTTQ và các đoàn thể tỉnh.

Tại hội nghị, Đảng uỷ MTTQ và các đoàn thể tỉnh công bố quyết định thành lập Chi bộ Hội Cựu CAND tỉnh, đồng thời chỉ định Ban Chấp hành Chi bộ gồm 5 đồng chí. Đại tá Nguyễn Văn Tươi, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Cựu CAND Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh Cà Mau, được chỉ định giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Lê Thanh Triều, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ MTTQ và các đoàn thể tỉnh (thứ 3 từ trái qua); đồng chí Phạm Minh Luyến, Phó Bí thư Đảng uỷ MTTQ và các đoàn thể tỉnh (thứ 3 từ phải qua), trao quyết định cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Chi bộ Hội Cựu CAND tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Triều nhấn mạnh, việc thành lập Chi bộ Hội Cựu CAND tỉnh đánh dấu bước phát triển mới trong công tác xây dựng tổ chức Đảng, tạo điều kiện để các đảng viên là hội viên Hội Cựu CAND tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh chính trị và kinh nghiệm công tác, đóng góp tích cực vào hoạt động chung của Đảng bộ MTTQ và các đoàn thể tỉnh.

Đồng chí đánh giá cao chất lượng đội ngũ đảng viên của Chi bộ, trong đó có nhiều đồng chí từng giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh như Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Tỉnh uỷ viên; được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đây là nguồn lực quan trọng để Chi bộ phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, gương mẫu, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Lê Thanh Triều phát biểu, định hướng nhiệm vụ, động viên Chi bộ Hội Cựu CAND tỉnh phát huy truyền thống lực lượng CAND, đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Thanh Triều bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm, tập thể Chi uỷ, Chi bộ Hội Cựu CAND tỉnh sẽ sớm ổn định tổ chức, hoà nhập với hoạt động chung của Đảng bộ; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Để Chi bộ sớm đi vào hoạt động nền nếp, hiệu quả, đồng chí đề nghị Chi uỷ khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, các quy định nội bộ, chương trình hành động và nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, bảo đảm hoạt động đúng quy định đối với tổ chức Đảng trực thuộc. Ban Thường vụ Đảng uỷ và Văn phòng Đảng uỷ cần quan tâm hỗ trợ Chi bộ về nghiệp vụ công tác Đảng, nhất là công tác quản lý, cập nhật và số hoá dữ liệu đảng viên theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Đại tá Nguyễn Văn Tươi, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Cựu CAND Việt Nam, Bí thư Chi bộ Hội Cựu CAND tỉnh Cà Mau, phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đối với Hội Cựu CAND tỉnh, đồng chí Lê Thanh Triều đề nghị Hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình UBND tỉnh và Sở Tài chính xem xét, bảo đảm kinh phí phục vụ hoạt động của Hội và Chi bộ, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Việc thành lập Chi bộ Hội Cựu CAND tỉnh góp phần củng cố, mở rộng tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ MTTQ và các đoàn thể tỉnh; đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ đảng viên là hội viên Hội Cựu CAND tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND, giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Các đại biểu và đảng viên Chi bộ Hội Cựu CAND tỉnh Cà Mau chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.