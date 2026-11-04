Thành lập Chi bộ Đảng tại Công ty TNHH Dệt may Vĩnh Oanh

Đồng chí Đinh Thị Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Chi bộ Công ty TNHH Dệt may Vĩnh Oanh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy xã Yên Đồng đã công bố Quyết định số 405-QĐ/ĐU, ngày 30/10/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về việc thành lập Chi bộ Đảng Công ty TNHH Dệt may Vĩnh Oanh trực thuộc Đảng ủy xã Yên Đồng. Chi bộ Công ty TNHH Dệt may Vĩnh Oanh đi vào hoạt động từ ngày 1/11/2026, gồm 5 đảng viên. Đồng thời, công bố Quyết định số 406-QĐ/ĐU, ngày 30/10/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã về việc chỉ định đồng chí Vũ Tuấn Điểm, Trưởng phòng Nhân sự Công ty TNHH Dệt may Vĩnh Oanh giữ chức Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Huy Liệu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Đồng trao Quyết định thành lập Chi bộ Đảng Công ty TNHH Dệt may Vĩnh Oanh trực thuộc Đảng ủy xã.

Lãnh đạo xã Yên Đồng tặng hoa chúc mừng Chi bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Huy Liệu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Đồng chúc mừng Chi bộ Đảng Công ty TNHH Dệt may Vĩnh Oanh được thành lập, đồng thời nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy địa phương đối với nhiệm vụ phát triển tổ chức đảng trong khu vực kinh tế tư nhân.

Việc thành lập Chi bộ không chỉ tạo điều kiện để các đảng viên đang công tác tại doanh nghiệp tập trung sinh hoạt, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người đảng viên mà còn góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Nguyễn Huy Liệu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Đồng phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí đề nghị Chi bộ Công ty TNHH Dệt may Vĩnh Oanh sớm ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, duy trì nghiêm túc nền nếp sinh hoạt chi bộ, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kiểm tra, giám sát và quản lý đảng viên. Mỗi đảng viên cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong lao động, sản xuất, chấp hành kỷ luật, nội quy của doanh nghiệp; tích cực tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chi bộ cần chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc, Công đoàn cơ sở trong xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, kỷ cương, quan hệ lao động hài hòa, ổn định; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng viên mới, từng bước xây dựng tổ chức đảng ngày càng vững mạnh. Qua đó, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững.