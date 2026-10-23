Thành lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy các Trường Đại học, Cao đẳng TPHCM

Đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các Trường Đại học, Cao đẳng TPHCM, chủ trì hội nghị.

Ban Chấp hành Đảng bộ các Trường Đại học, Cao đẳng TPHCM ra mắt. Ảnh: NHÂN NGUYỄN

Ban Chấp hành Đảng bộ các Trường Đại học, Cao đẳng TPHCM quyết định thành lập: Văn phòng Đảng ủy; Ban Xây dựng Đảng và Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các Trường Đại học, Cao đẳng TPHCM.

Đồng chí Dương Anh Đức (bìa phải) trao quyết định thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các Trường Đại học, Cao đẳng TPHCM. Ảnh: NHÂN NGUYỄN

Về nhân sự, đồng chí Phạm Trung Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Chánh Văn phòng Đảng ủy các Trường Đại học, Cao đẳng TPHCM. Đồng chí Phạm Thị Ánh Tuyết giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy các Trường Đại học, Cao đẳng TPHCM.

Đồng chí Hà Thị Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy các Trường Đại học, Cao đẳng TPHCM. Các Phó Trưởng ban gồm các đồng chí: Đặng Thùy Khánh Vân, Nguyễn Thị Xuyến.

Đồng chí Dương Anh Đức (bìa phải) trao quyết định thành lập Văn phòng Đảng ủy các Trường Đại học, Cao đẳng TPHCM

Đồng chí Trương Quốc Lâm (bìa trái) trao quyết định thành lập Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy các Trường Đại học, Cao đẳng TPHCM. Ảnh: NHÂN NGUYỄN

Ban Chấp hành Đảng bộ các Trường Đại học, Cao đẳng TPHCM quyết định tiếp nhận 74 tổ chức Đảng và 14.068 đảng viên trực thuộc Đảng ủy UBND TPHCM và Đảng ủy các phường, xã có liên quan về trực thuộc Đảng ủy các Trường Đại học, Cao đẳng TPHCM.

Đồng chí Dương Anh Đức trao quyết định tiếp nhận tổ chức Đảng và đảng viên

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Đảng ủy các Trường Đại học, Cao đẳng TPHCM Dương Anh Đức nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy các Trường Đại học, Cao đẳng TPHCM trong giai đoạn tới.

Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển hệ thống giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố nhằm cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học - công nghệ, khoa học xã hội… góp phần vào xây dựng và phát triển TPHCM.

Đồng chí Dương Anh Đức phát biểu chỉ đạo. Ảnh: NHÂN NGUYỄN

Đồng chí Dương Anh Đức chỉ đạo khẩn trương rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự. Thường xuyên nâng cao năng lực tự đổi mới, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ. Chú trọng công tác phát triển Đảng; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Trước đó, ngày 16-10, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các Trường Đại học, Cao đẳng TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 18 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy có 7 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy có 3 đồng chí. Đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy các Trường Đại học, Cao đẳng TPHCM. Đồng chí Trương Quốc Lâm giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các Trường Đại học, Cao đẳng TPHCM. Đồng chí Võ Thị Quỳnh Hoa giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các Trường Đại học, Cao đẳng TPHCM.