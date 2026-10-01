Trao quyết định thành lập Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng TP Huế

Bệnh viện Lão khoa - PHCN thành lập trên cơ sở hợp nhất Bệnh viện PHCN TP Huế và Phòng Bảo vệ sức khỏe cán bộ theo Quyết định số 2897/QĐ-UBND ngày 24-8-2026 của UBND TP Huế.

Trao quyết định thành lập Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng TP Huế

Ông Nguyễn Khoa Nguyên được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Lão khoa - PHCN; ông Nguyễn Trọng Chương được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện.

Theo định hướng hoạt động, Bệnh viện Lão khoa – PHCN sẽ kết hợp thế mạnh trong lĩnh vực phục hồi chức năng với phát triển chuyên môn lão khoa, quản lý bệnh mạn tính và chăm sóc người cao tuổi. Đây là những lĩnh vực có vai trò quan trọng trong đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng của người dân, nhất là nhóm người cao tuổi và người mắc các bệnh mạn tính.