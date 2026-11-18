Tại Quyết định số 5446/QĐ-UBND, ngày 16/11, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thành lập Bảo tàng, Thư viện và Công viên địa chất Đắk Nông - tỉnh Lâm Đồng.

Bảo tàng, Thư viện và Công viên địa chất Đắk Nông - tỉnh Lâm Đồng được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng; Bảo tàng Hồ Chí Minh Bình Thuận tỉnh Lâm Đồng; Thư viện tỉnh Lâm Đồng và bộ phận quản lý công viên địa chất Đắk Nông thuộc Trung tâm Văn hóa và Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông - tỉnh Lâm Đồng (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng).

Quyết định số 5446/QĐ-UBND nêu rõ, Bảo tàng, Thư viện và Công viên địa chất Đắk Nông - tỉnh Lâm Đồng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, với nhân sự là toàn bộ nhân sự của 4 đơn vị hợp thành.

Bảo tàng, Thư viện và Công viên địa chất Đắk Nông - tỉnh Lâm Đồng được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng; Bảo tàng Hồ Chí Minh Bình Thuận tỉnh Lâm Đồng; Thư viện tỉnh Lâm Đồng và bộ phận quản lý công viên địa chất Đắk Nông. Ảnh: Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng.

Về chức năng, nhiệm vụ, Bảo tàng, Thư viện và Công viên địa chất Đắk Nông - tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng, Thư viện tỉnh Lâm Đồng, Bảo tàng Hồ Chí Minh Bình Thuận tỉnh Lâm Đồng và bộ phận quản lý công viên địa chất Đắk Nông - tỉnh Lâm Đồng.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án xác định chức năng, nhiệm vụ, bố trí nhân sự, tổ chức chuyển giao, tiếp nhận tài chính, cơ sở vật chất, tài liệu, hồ sơ đảm bảo phục vụ hoạt động của Bảo tàng, Thư viện và Công viên địa chất Đắk Nông - tỉnh Lâm Đồng tiếp nối liên tục, thông suốt, không để gián đoạn công việc;

Bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc của Bảo tàng, Thư viện và Công viên địa chất Đắk Nông - tỉnh Lâm Đồng theo phân cấp; đồng thời, chỉ đạo Bảo tàng, Thư viện và Công viên địa chất Đắk Nông - tỉnh Lâm Đồng thực hiện bố trí, sắp xếp nhân sự của đơn vị theo quy định;

Chỉ đạo Bảo tàng, Thư viện và Công viên địa chất Đắk Nông - tỉnh Lâm Đồng thực hiện trình tự, thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền quy định các nội dung: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; cơ chế tự chủ tài chính; vị trí việc làm và các nội dung khác liên quan đến tổ chức và hoạt động của đơn vị.