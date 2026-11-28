Theo Quyết định, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi làm Trưởng Ban tổ chức; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trương Thị Hồng Hạnh làm Phó Trưởng ban.

Các thành viên Ban tổ chức gồm đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Văn phòng UBND thành phố và các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính; Ngoại vụ; Xây dựng; Y tế; đại diện lãnh đạo UBND các địa phương: Hội An, Hội An Tây, Tân Hiệp, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại cùng Công ty Điện lực Đà Nẵng.

Tiểu ban hậu cần gồm 11 thành viên là đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An, Công an thành phố, Văn phòng UBND thành phố, UBND phường Hội An và Hội An Đông.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi hoàn thành Kế hoạch tổ chức “Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An 2026”.

Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề “Sắc màu di sản”, diễn ra từ ngày 3 đến 6/12/2026. Sự kiện quy tụ 12 thành phố đến từ 8 quốc gia, với hơn 30 cụm đèn lồng nghệ thuật đặc sắc, tôn vinh nghề đèn lồng truyền thống và lan tỏa giá trị di sản Hội An đến bạn bè quốc tế.