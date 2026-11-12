Thành lập Ban Tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Muôn sắc Việt Nam' chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Theo quyết định, Ban Tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 gồm 30 thành viên. Trong đó, mời Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong là Trưởng ban; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà là Phó Trưởng ban Thường trực.

5 Phó Trưởng ban gồm: Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng); Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Khánh Toàn; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy; Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đỗ Đức Hoàng.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 sẽ diễn ra tối 24-11, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Ảnh: BTC

23 ủy viên Ban Tổ chức là đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các sở, ban, ngành, đơn vị của thành phố Hà Nội. Trong đó có Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bảy, Phó Cục trưởng Cục công tác Chính trị, Bộ Công an; NSND Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Đào Xuân Dũng; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long; Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm…

Tổ Giúp việc Ban Tổ chức gồm 26 thành viên, là đại diện các cơ quan, đơn vị Trung ương và thành phố Hà Nội, trong đó có các Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội: Lê Thị Ánh Mai, Nguyễn Thị Mai Hương, Trần Trung Hiếu và Nguyễn Trần Quang.

Theo quyết định, Ban Tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức các nội dung của Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Trưởng ban Tổ chức chỉ đạo, điều hành hoạt động chung và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên triển khai thực hiện.

Trưởng ban và các Phó Trưởng ban Tổ chức được sử dụng con dấu của cơ quan theo chức vụ công tác để ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Tổ Giúp việc có nhiệm vụ tham mưu, hỗ trợ trực tiếp Ban Tổ chức triển khai các công việc được giao; chuẩn bị tài liệu, tổng hợp báo cáo, theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện nhiệm vụ và gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

UBND thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội là cơ quan thường trực, đầu mối tham mưu giúp Ban Tổ chức liên hệ, phối hợp với các cơ quan Trung ương và các đơn vị liên quan để triển khai chương trình. Đồng thời, tiếp nhận, tổng hợp tài liệu, báo cáo; theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ; thường xuyên báo cáo Ban Tổ chức và kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức và Tổ Giúp việc thực hiện theo quy định hiện hành. Ban Tổ chức và Tổ Giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.