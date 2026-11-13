Thành lập Ban tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Muôn sắc Việt Nam'

Theo quyết định, Ban tổ chức gồm 30 thành viên. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong được mời làm Trưởng ban; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực.

5 Phó Trưởng ban gồm: Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Khánh Toàn; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy; Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đỗ Đức Hoàng.

23 ủy viên còn lại là đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, sở, ban, ngành và đơn vị của thành phố Hà Nội. Trong đó có Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bảy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an); NSND Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long; Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” sẽ diễn ra tối 24/11, tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, Tổ giúp việc Ban tổ chức được thành lập với 26 thành viên, gồm đại diện các cơ quan, đơn vị Trung ương và thành phố Hà Nội. Trong đó có các Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội: Lê Thị Ánh Mai, Nguyễn Thị Mai Hương, Trần Trung Hiếu và Nguyễn Trần Quang.

Theo phân công, Ban tổ chức chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức các nội dung của chương trình, bảo đảm yêu cầu trang trọng, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Trưởng ban có trách nhiệm điều hành hoạt động chung, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để triển khai thực hiện.

Trưởng ban và các Phó Trưởng ban được sử dụng con dấu của cơ quan theo chức vụ công tác để ban hành văn bản chỉ đạo, phục vụ công tác tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Tổ giúp việc có nhiệm vụ tham mưu, hỗ trợ Ban tổ chức triển khai các công việc được giao; chuẩn bị tài liệu, tổng hợp báo cáo, theo dõi và đôn đốc tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Các nội dung báo cáo được gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội để tổng hợp.

UBND thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội làm cơ quan thường trực, đầu mối tham mưu và phối hợp với các cơ quan Trung ương, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai chương trình. Sở cũng có trách nhiệm theo dõi tiến độ, tổng hợp kết quả thực hiện, thường xuyên báo cáo Ban Tổ chức và kịp thời đề xuất phương án xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Kinh phí hoạt động của Ban tổ chức và Tổ giúp việc được thực hiện theo quy định hiện hành. Hai bộ phận này sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” sẽ diễn ra tối 24/11, tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội