Tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh tại xã Xuân Trường. Ảnh: Viết Dư

Ngày 28/10/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 864-QĐ/TU thành lập Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (9/2/1907- 9/2/2027).

Theo Quyết định, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm gồm 27 thành viên. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban. Đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Các đồng chí Phó Trưởng ban gồm: Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Thành viên Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh và lãnh đạo cấp ủy địa phương liên quan.

Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm theo Đề án số 08-ĐA/TU ngày 27/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo yêu cầu, tiến độ đề ra; đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Dự kiến các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh sẽ được triển khai từ quý III/2026 đến hết tháng 2/2027. Trọng tâm là tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa; Lễ kỷ niệm cấp tỉnh; phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống; sưu tầm, số hóa tư liệu, xuất bản ấn phẩm, phim tài liệu và chỉnh trang, nâng cấp các công trình lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh.

Đảng ủy UBND tỉnh là cơ quan thường trực của Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh.