Thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng Đà Nẵng

Ban Quản lý là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, trụ sở riêng, con dấu và được mở tài khoản giao dịch theo quy định. Ban quản lý chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành trực tiếp của Sở Nông nghiệp và Môi trường; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan có chức năng. Trụ sở chính đặt tại số 100 đường Hùng Vương, phường Tam Kỳ; cơ sở 2 tại phường Hòa Khánh, là trụ sở hiện nay của Ban Quản lý rừng đặc dụng Đà Nẵng.

UBND thành phố giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo việc tiếp nhận, bàn giao; thực hiện đăng ký mẫu con dấu mới, giao nộp con dấu các đơn vị cũ; bổ nhiệm lãnh đạo ban theo quy định và phân cấp quản lý. Đồng thời xây dựng dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban, trình UBND thành phố xem xét, ban hành...

Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng Đà Nẵng hoạt động theo tên gọi mới từ ngày 1/11/2026.