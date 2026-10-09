Thành lập Ban phát triển tài sản và TOD đường sắt

Theo quyết định, Trưởng Ban phát triển tài sản và TOD Đường sắt Việt Nam là ông Lê Đình Hà, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn. 3 Phó Trưởng Ban là bà Phạm Thị Huế, ông Phạm Thanh Tùng và ông Nguyễn Trọng Hiếu.

Ra mắt Ban phát triển tài sản và TOD đường sắt Việt Nam.

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Đặng Sỹ Mạnh cho biết, theo quyết định số 1583/QĐ-ĐS, Ban Phát triển tài sản và TOD Đường sắt là đơn vị tham mưu, giúp việc cho HĐTV, Chủ tịch HĐTV và Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam quản lý, đầu tư, phát triển và khai thác thương mại quỹ đất, tài sản của Tập đoàn.

Ban chủ trì xây dựng danh mục, chiến lược và kế hoạch khai thác tài sản; hướng dẫn, giám sát các đơn vị trực thuộc nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản và gia tăng doanh thu ngoài vận tải; nghiên cứu, đề xuất quy hoạch và phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), gắn với phát triển thương mại, dịch vụ tại nhà ga và khu vực phụ cận ga đường sắt.

Đồng thời, Ban thực hiện nghiên cứu, chuẩn bị dự án đầu tư, tìm kiếm và đàm phán với các đối tác, nhà đầu tư; xây dựng các mô hình hợp tác, liên doanh, liên kết để phát huy tiềm năng tài sản đường sắt; quản lý phát triển kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ thương mại và đầu tư, vận hành, khai thác hạ tầng viễn thông thuộc phạm vi được giao…

Sự ra đời của Ban phát triển tài sản và TOD Đường sắt Việt Nam tuy là bước đi ban đầu, nhưng mang tính chiến lược quan trọng. Bởi phát triển tài sản và TOD được định vị là một trong những trụ cột quan trọng nhất của Tập đoàn, cùng với hạ tầng, vận tải, công nghiệp. Đây cũng chính là bài học kinh nghiệm của nhiều quốc gia có nền đường sắt phát triển, với phương châm “dùng đường sắt để nuôi đường sắt”.

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn ĐSQGVN Đặng Sỹ Mạnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho lãnh đạo và cán bộ Ban, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn, ông Đặng Sỹ Mạnh đề nghị tập thể Ban triển khai ngay đề án, chức năng nhiệm vụ Tập đoàn đã giao. Trong đó từ con người, quy chế, đến lộ trình, phải đo đếm được sản phẩm cụ thể theo lộ trình trong năm 2027, đến năm 2030. Đặc biệt, mô hình phát triển tài sản và TOD sẽ thay đổi từ định vị, tư duy đến hành động, phục vụ phát triển bền vững các chiến lược của Tập đoàn.

Theo ông Đặng Sỹ Mạnh, thực hiện mô hình TOD trên thế giới, đơn cử ở Nhật Bản, sau khi xem xét sắp xếp lại với công nghệ chạy tàu mới, người Nhật đã dồn tất cả hạ tầng của khu ga về một góc, góc còn lại phát triển TOD. Hoặc có những khu ga ngầm hóa hạ tầng, để phía trên phát triển TOD. Kết quả là nguồn thu mang lại từ TOD cao hơn doanh thu vận tải, trong đó có cả những giá trị không đong đếm được như sự hình thành của các thành phố khu ga, biến những khu ga vắng vẻ trở thành những đô thị hiện đại và sầm uất...

Chủ tịch Đặng Sỹ Mạnh, TGĐ Hoàng Gia Khánh, Hội đồng thành viên, Ban lãnh đạo Tập đoàn ĐSQGVN chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể cán bộ Ban phát triển tài sản và TOD đường sắt.

Trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, Chủ tịch Đặng Sỹ Mạnh chỉ rõ: Đường sắt Việt Nam mới chỉ dừng ở việc cố gắng làm khâu quản lý, chưa triển khai hiệu quả phát triển tài sản và TOD, nên cần định vị lại với mục tiêu lấy đường sắt nuôi đường sắt.