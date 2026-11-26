Thí sinh Võ Văn Vũ đến từ TP Hồ Chí Minh với ca khúc “Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi” đã lọt vào vòng bán kết Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng cùng 26 thí sinh khác. (Ảnh: Chính Thành)

Theo quyết định, Ban Giám khảo gồm 5 thành viên. Ban Giám khảo có nhiệm vụ theo dõi, thẩm định và đánh giá chất lượng nghệ thuật các tiết mục dự thi tại vòng bán kết, bảo đảm chính xác, trung thực, khách quan.

Tổ Thư ký gồm 4 thành viên, phụ trách chuẩn bị hồ sơ, phiếu chấm điểm, theo dõi và tổng hợp kết quả, lập danh sách thí sinh đủ điều kiện vào vòng chung kết.

Danh sách 27 thí sinh vào vòng bán kết

Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng lần thứ I năm 2026 do Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Chương trình nhằm tìm kiếm, phát hiện những giọng ca có triển vọng, tạo sân chơi âm nhạc và góp phần phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank) đồng hành cùng liên hoan với chủ đề “LTV - Điểm hẹn tài năng âm nhạc”.

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