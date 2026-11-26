Thành lập Ban Giám khảo vòng bán kết Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng năm 2026
Ban Tổ chức Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng lần thứ I năm 2026 vừa thành lập Ban Giám khảo và Tổ Thư ký vòng bán kết, chuẩn bị cho các phần thi đánh giá, lựa chọn thí sinh vào vòng chung kết.
Theo quyết định, Ban Giám khảo gồm 5 thành viên. Ban Giám khảo có nhiệm vụ theo dõi, thẩm định và đánh giá chất lượng nghệ thuật các tiết mục dự thi tại vòng bán kết, bảo đảm chính xác, trung thực, khách quan.
Tổ Thư ký gồm 4 thành viên, phụ trách chuẩn bị hồ sơ, phiếu chấm điểm, theo dõi và tổng hợp kết quả, lập danh sách thí sinh đủ điều kiện vào vòng chung kết.
Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng lần thứ I năm 2026 do Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Chương trình nhằm tìm kiếm, phát hiện những giọng ca có triển vọng, tạo sân chơi âm nhạc và góp phần phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thanh-lap-ban-giam-khao-vong-ban-ket-lien-hoan-tieng-hat-truyen-hinh-lam-dong-nam-2026-475784.html