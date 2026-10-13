Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 2026-2035

Theo Quyết định số 1966/QĐ-TTg ngày 12/10/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 2026-2035 (Ban Chỉ đạo); Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu.

Các Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo gồm: Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan.

Các ủy viên Ban Chỉ đạo gồm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong và 12 đồng chí là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; mời Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Cao Xuân Thạo; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Phạm Hồng Hương; Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Phan Như Nguyện; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thu Hiền; Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Kim Quy; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân tham gia là ủy viên Ban Chỉ đạo.

Đối tượng thụ hưởng của Chương trình rất rộng, bao gồm hệ thống xã, thôn trên cả nước, đặc biệt là địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn vùng DTTS&MN, các xã nghèo. Ảnh: Tuấn Ninh

Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối và xử lý các vấn đề chung, quan trọng, liên ngành trong tổ chức thực hiện Chương trình.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ, quyền hạn: Nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành và phối hợp tổ chức thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 2026-2035.

Chỉ đạo, điều phối giữa các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổ chức thực hiện Chương trình; đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ; chỉ đạo, điều phối việc xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vấn đề chung, quan trọng, liên ngành hoặc vượt thẩm quyền; chỉ đạo phối hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân của Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương theo nhiệm vụ được phân công.