Theo đó, Ban Bí thư quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 - 2030 (Ban Chỉ đạo). Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương là Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ảnh minh hoạ.

Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm 17 đồng chí, trong đó có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: đồng chí Lâm Thị Phương Thanh - Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội;

Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế; đồng chí Lê Khánh Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Đặng Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; đồng chí Đỗ Ngọc Huỳnh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; đồng chí Trần Thắng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; đồng chí Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Ban Tuyên giáo Trung ương là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, Uỷ viên Ban Chỉ đạo.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định của Ban Bí thư.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.