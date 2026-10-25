Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn giai đoạn 2026-2030

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030 chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất. (Ảnh: Duy Linh)

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký Quyết định số 494-QĐ/TW ngày 19/10/2026 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030.

Theo Quyết định số 494-QĐ/TW, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030 gồm 20 đồng chí. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng ban Chỉ đạo; đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Phó Trưởng ban Chỉ đạo.

Ban Tuyên giáo Trung ương là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, Ủy viên Ban Chỉ đạo. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định của Ban Bí thư. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định hiện hành.

*Phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất đã diễn ra ngày 21/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp. Tại phiên họp lần thứ nhất, các thành viên Ban Chỉ đạo đã cho ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; mối quan hệ công tác, phân công trách nhiệm các thành viên Ban Chỉ đạo; xác định nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Toàn văn Quyết định số 494-QĐ/TW xem tại đây quyet-dinh-so-494-thanh-lap-ban-chi-dao-trung-uong-ky-niem-cac-ngay-le-lon-giai-doan-2026.pdf