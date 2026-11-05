Thành lập Ban Chỉ đạo quản lý, sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng làm Trưởng ban Chỉ đạo; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Phạm Nam Sơn làm Phó Trưởng ban Thường trực; Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Nguyễn Văn Lâm làm Phó Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu UBND thành phố chỉ đạo việc rà soát ranh giới, diện tích, nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp theo Điều 181 Luật Đất đai và Điều 67 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ phân loại rõ đất sử dụng đúng hoặc không đúng mục đích, không sử dụng, giao hoặc nhận khoán, cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết, bị lấn chiếm, tranh chấp, xác định phần dự kiến giữ lại và bàn giao địa phương; chỉ đạo các công ty nông, lâm nghiệp cung cấp hồ sơ, phối hợp đo đạc, lập hồ sơ ranh giới khi cần và lập phương án sử dụng đất theo quy định; đôn đốc các cơ quan, địa phương cho ý kiến, kiến nghị xử lý khó khăn thuộc thẩm quyền. Quyết định có hiệu lực từ ngày 2/11/2026.