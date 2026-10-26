Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2035

Theo quyết định, Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban; Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng làm Phó Trưởng ban Thường trực, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi làm Phó Trưởng ban. Các ủy viên thường trực là giám đốc các sở: Nông nghiệp và Môi trường; Dân tộc và Tôn giáo; Tài chính; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo. Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan thường trực.

Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, giúp UBND và Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, điều phối các công việc quan trọng trong quản lý, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2035. Trọng tâm là nghiên cứu, đề xuất giải pháp, cơ chế phối hợp lồng ghép nguồn lực, chính sách; xử lý các vướng mắc liên ngành vượt thẩm quyền; theo dõi, đánh giá kết quả, tiến độ giải ngân vốn và tổ chức sơ kết, tổng kết.

Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân, sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác. Quyết định có hiệu lực từ ngày 23/10/2026, thay thế Quyết định số 3325/QĐ-UBND.