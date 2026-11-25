Sáng 25/11, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác của Hội đồng tư vấn khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và ra mắt Hội đồng tư vấn khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội nghị đã nghe công bố quyết định thành lập 7 Hội đồng tư vấn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, bao gồm: Hội đồng tư vấn về Dân chủ và Pháp luật; Hội đồng tư vấn về Kinh tế; Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội; Hội đồng tư vấn về Dân tộc; Hội đồng tư vấn về Tôn giáo; Hội đồng tư vấn về Đối ngoại và Kiều bào; Hội đồng tư vấn về Khoa học công nghệ.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo tặng hoa chúc mừng 7 Hội đồng Tư vấn nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Q.V.

Danh sách các chủ nhiệm hội đồng, gồm: TS Nguyễn Văn Pha - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội làm Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ và Pháp luật.

PGS.TS Trần Đình Thiên - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam làm Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Kinh tế.

PGS.TS Lê Bá Trình - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội.

GS.TS Trần Xuân Tú - Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội làm Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Khoa học công nghệ.

TS Nguyễn Lâm Thành - nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân tộc.

GS.TS Đỗ Quang Hưng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam làm Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Tôn giáo.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga- nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam làm Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Đối ngoại và Kiều bào.

Nâng cao vị thế, vai trò của MTTQ Việt Nam trong giám sát, phản biện xã hội

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga trân trọng tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết và những đóng góp của các hội đồng tư vấn nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.V.

Bà Hà Thị Nga bày tỏ mong muốn, các hội đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiếp tục thực hiện tốt các nội dung công việc, đặc biệt là bám sát quy chế hoạt động của hội đồng. Quy chế này sẽ được rà soát và bổ sung cập nhật hàng năm theo từng vấn đề cụ thể, hướng tới tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất giúp các hội đồng phát huy tốt vai trò của mình và tiếp tục có thêm nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động của MTTQ Việt Nam.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga khẳng định, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ phát huy cao nhất trách nhiệm của các ban tham mưu để nghiên cứu, đề xuất những giải pháp cụ thể về điều kiện, đảm bảo cơ sở vật chất, kinh phí cho thành viên của hội đồng tư vấn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ...

“MTTQ Việt Nam có những điều kiện và thế mạnh riêng, đó là sự quy tụ của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn. Đây là cơ hội rất tốt để khẳng định và nâng cao vị thế, vai trò của MTTQ Việt Nam trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội”, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh và tin tưởng các Hội đồng tư vấn sẽ tiếp tục đóng góp hiệu quả hơn, góp phần phát huy tốt vai trò của MTTQ Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển đất nước giàu mạnh và thịnh vượng.