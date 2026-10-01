Lãnh đạo Sở Y tế trao Quyết định thành lập cho lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Lâm Bình.

Theo Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 18/9/2026 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức lại, giải thể các Trung tâm Y tế khu vực trực thuộc Sở Y tế, tỉnh chính thức giải thể 12 Trung tâm Y tế khu vực một chức năng gồm các đơn vị: Trung tâm Y tế khu vực Tuyên Quang, Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ, Bắc Mê, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên, Hà Giang.

Đồng thời, tổ chức lại 6 Trung tâm Y tế khu vực hai chức năng trên cơ sở kết thúc chức năng, nhiệm vụ y tế dự phòng để thành lập 6 Bệnh viện Đa khoa khu vực trực thuộc Sở Y tế, chuyên trách thực hiện chức năng khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng, bao gồm: Bệnh viện Đa khoa khu vực Na Hang, Bệnh viện Đa khoa khu vực Lâm Bình, Bệnh viện Đa khoa khu vực Chiêm Hóa, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hàm Yên, Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Sơn, Bệnh viện Đa khoa khu vực Sơn Dương.

Lãnh đạo Sở Y tế trao Quyết định điều chuyển công tác đối với các đồng chí lãnh đạo Trung tâm Y tế khu vực sau khi giải thể.

Việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy là bước đi quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy về đổi mới, tinh gọn hệ thống tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.