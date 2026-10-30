Thành lập 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trương Thị Hồng Hạnh (thứ 4, phải sang) trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HÀ

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng ký ban hành Quyết định số 4599/QĐ-UBND ngày 7/10/2026 thành lập Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất Bảo tàng Đà Nẵng và Ban Quản lý Di tích và Danh thắng thành phố Đà Nẵng.

Quyết định số 4693/QĐ-UBND ngày 13/10/2026 thành lập Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng và Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng.

Quyết định số 4694/QĐ-UBND ngày 13/10/2026 thành lập Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng và Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HÀ

Hội nghị cũng công bố các quyết định của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm 20 viên chức giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó đối với 3 đơn vị.

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng.

Ông Trần Công Tự, Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Đà Nẵng.

Ông Trần Văn Hào, Giám đốc Nhà hát Trưng Vương được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HÀ

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trương Thị Hồng Hạnh nhấn mạnh, hội nghị đánh dấu bước chuyển mới trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp lại nguồn lực và đổi mới hoạt động của ngành.

Việc hợp nhất không chỉ nhằm tinh gọn đầu mối mà quan trọng hơn là tạo điều kiện tập trung sức mạnh, phát huy lợi thế, nâng cao chất lượng hoạt động và khả năng đóng góp của mỗi đơn vị đối với sự phát triển chung của thành phố.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trương Thị Hồng Hạnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGỌC HÀ

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thành công tác bàn giao, tiếp nhận, rà soát và sắp xếp lại tổ chức bộ máy; tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh tập thể để nhanh chóng đưa đơn vị mới đi vào hoạt động ổn định, nền nếp và hiệu quả.

Cùng với đó, đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị và phương thức hoạt động, bảo đảm việc hợp nhất phải tạo ra sức mạnh, giá trị và hiệu quả. Chủ động xây dựng định hướng phát triển có tính đột phá, xác định rõ thế mạnh, sản phẩm chủ lực và thương hiệu riêng của từng đơn vị, gắn với các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa, công nghiệp văn hóa, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của thành phố.