Thành lập 3 cụm công nghiệp, tạo việc làm cho 16.000 lao động

Dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị.

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh trao quyết định thành lập, tặng hoa chúc mừng các chủ đầu tư 3 CCN Xuân Hòa, Phú Mỹ 1 và Tiến Sơn.

3 CCN được thành lập với tổng diện tích 195ha. Trong đó, CCN Xuân Hòa 45,25ha; CCN Phú Mỹ 1 75ha và CCN Tiến Sơn 74,75ha. Tổng mức đầu tư hạ tầng của 3 CCN khoảng 2.139 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở Công Thương phát biểu chúc mừng 3 CCN mới được thành lập.

3 CCN Tiến Sơn, Xuân Hòa và Phú Mỹ 1 đều được định hướng phát triển theo mô hình đa ngành, ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, công nghệ tiên tiến và công nghiệp sạch.

Trong đó, chú trọng các dự án có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, sử dụng đất hiệu quả, có tính liên kết chuỗi sản xuất, phù hợp với quy hoạch chung và định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh.

Riêng CCN Xuân Hòa được định hướng thu hút đa dạng hơn, với các ngành cơ khí, dệt may, da giày, điện tử, công nghệ số, vật liệu mới, công nghệ sinh học, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ sản xuất.

Các đại biểu dự lễ công bố.

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập CCN của các nhà đầu tư, Sở Công Thương đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức thẩm định, hoàn thiện thủ tục theo quy định; tham mưu Hội đồng thẩm định của tỉnh xem xét, đánh giá và trình UBND tỉnh quyết định thành lập các CCN. Quá trình thực hiện khẩn trương, công khai, minh bạch, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và thời gian theo quy định.

Sau khi hoàn thành đầu tư và đi vào hoạt động, 3 CCN sẽ góp phần quan trọng trong việc thu hút các doanh nghiệp thứ cấp, tạo việc làm cho khoảng 16.000 lao động. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, tăng nguồn thu ngân sách nhà nước, tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương nói riêng và của tỉnh Phú Thọ nói chung.