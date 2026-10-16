Thành lập 2 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Huế, hướng tới phát triển bền vững

Lễ công bố thành lập Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Huế và Đảng bộ Đại học Huế trực thuộc Thành ủy Huế

Việc thành lập Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Huế và Đảng bộ Đại học Huế trực thuộc Thành ủy Huế không chỉ kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng mà còn tạo nền tảng để hai đơn vị phát huy vai trò trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và đóng góp vào sự phát triển bền vững của thành phố Huế, khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

Chiều 15/10/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Huế tổ chức lễ công bố các quyết định thành lập Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Huế, Đảng bộ Đại học Huế trực thuộc Thành ủy và các quyết định về công tác cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố dự và phát biểu giao nhiệm vụ.

Cùng dự có các đồng chí: Trịnh Mạnh Linh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Kiện toàn tổ chức, tăng cường năng lực lãnh đạo của Đảng

Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy công bố các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về thành lập hai đảng bộ trực thuộc Thành ủy; các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về chỉ định cấp ủy và các chức danh lãnh đạo đảng ủy nhiệm kỳ 2025–2030.

Lãnh đạo thành phố trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Huế.

Theo Quyết định số 856-QĐ/TU ngày 15/10/2026, Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Huế được thành lập gồm 33 tổ chức đảng trực thuộc và 1.078 đảng viên. Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025–2030 gồm 22 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 8 đồng chí.

Đồng chí Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy. Các đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế và Dương Anh Quân, Giám đốc Trung tâm Mắt, Bệnh viện Trung ương Huế được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

Lãnh đạo thành phố trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Đại học Huế.

Theo Quyết định số 858-QĐ/TU ngày 15/10/2026, Đảng bộ Đại học Huế được thành lập gồm 12 tổ chức đảng trực thuộc và 3.193 đảng viên. Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025–2030 gồm 17 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 8 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Vũ Quốc Huy, Quyền Giám đốc Đại học Huế, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy. Đồng chí Trần Đăng Hòa, Phó Giám đốc Đại học Huế được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

Việc thành lập hai đảng bộ trực thuộc Thành ủy có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần tăng cường sự lãnh đạo đối với những đơn vị giữ vai trò thiết yếu trong hệ thống y tế, giáo dục và nghiên cứu khoa học. Đây cũng là cơ sở để nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị.

Gắn xây dựng Đảng với nâng cao chất lượng y tế, giáo dục

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đề nghị hai đảng bộ khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân và các mối quan hệ công tác. Cùng với giữ vững nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, các đơn vị cần phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đề cao trách nhiệm nêu gương, nhất là của người đứng đầu.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu giao nhiệm vụ.

Đối với Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Huế, trọng tâm là lãnh đạo nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; phát triển kỹ thuật hiện đại, chuyên sâu, lấy người bệnh làm trung tâm; nâng cao y đức và tinh thần phục vụ Nhân dân. Bệnh viện cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao; đồng thời chú trọng công tác dự phòng, quản lý, theo dõi sức khỏe và điều trị hiệu quả.

Đối với Đảng bộ Đại học Huế, nhiệm vụ đặt ra là nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức. Hoạt động đào tạo cần gắn với nhu cầu thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; chú trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, kỷ cương, liêm chính và nhân văn.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu hai đảng bộ tăng cường kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; chủ động phòng ngừa, kịp thời chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót; quan tâm tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và người học, giữ vững đoàn kết nội bộ. Công tác xây dựng Đảng phải gắn chặt với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hướng đến kết quả cụ thể và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Phát huy liên kết tri thức, hướng tới phát triển bền vững

Một trong những định hướng đáng chú ý là tăng cường phối hợp giữa hai đảng bộ trên cơ sở phát huy thế mạnh của từng đơn vị. Bệnh viện Trung ương Huế và Đại học Huế có điều kiện thúc đẩy liên kết trong đào tạo nhân lực y tế, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả phục vụ cộng đồng.

Đại học Huế tiếp tục phát huy vai trò trong đào tạo, nghiên cứu, tư vấn chính sách và chuyển giao tri thức phục vụ thực tiễn. Sự phối hợp giữa cơ sở đào tạo và cơ sở khám, chữa bệnh không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn tạo thêm động lực đổi mới sáng tạo, đưa thành tựu khoa học vào đời sống.

Đồng chí Nguyễn Vũ Quốc Huy thay mặt hai đảng bộ phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ thay mặt hai đảng bộ, đồng chí Nguyễn Vũ Quốc Huy trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy; khẳng định hai đảng bộ sẽ nghiêm túc triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao thành chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn từng đơn vị.

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất của công tác xây dựng Đảng là nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Vì vậy, hai đảng bộ cần xác định rõ mục tiêu, tiến độ, trách nhiệm và kết quả thực hiện; phát huy đoàn kết, đổi mới, bắt tay ngay vào công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ từ những ngày đầu, tháng đầu.

Từ nền tảng tổ chức Đảng được kiện toàn, yêu cầu đặt ra là chuyển hóa năng lực lãnh đạo thành chất lượng khám, chữa bệnh, hiệu quả đào tạo, thành tựu nghiên cứu và những lợi ích thiết thực cho người dân. Khi xây dựng Đảng gắn liền với đổi mới chuyên môn, phát triển con người và ứng dụng khoa học, công nghệ, hai đảng bộ sẽ có thêm điều kiện đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Huế, khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước theo hướng bền vững./.