Thành lập 2 chi bộ Đảng trong doanh nghiệp tại Nông Cống

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Tại buổi lễ, Đảng ủy xã Nông Cống công bố các quyết định thành lập 2 chi bộ và quyết định chỉ định Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo quyết định, 2 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Nông Cống. Tại thời điểm thành lập, Chi bộ Công ty TNHH Giày Kim Việt Việt Nam có 5 đảng viên, Chi bộ Công ty TNHH DreamF Thanh Hóa có 10 đảng viên.

Lãnh đạo xã Nông Cống trao quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH DreamF Thanh Hóa.

Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Chi bộ Công ty TNHH Giày Kim Việt Việt Nam.

Việc thành lập 2 chi bộ góp phần củng cố, phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, tạo điều kiện để đội ngũ đảng viên có môi trường sinh hoạt, rèn luyện và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong lao động, sản xuất. Qua đó, tăng cường sự gắn kết giữa công tác xây dựng Đảng với hoạt động sản xuất, kinh doanh; phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định góp phần tạo nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng 40 suất quà cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 doanh nghiệp.