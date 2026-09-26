Thanh Lam, Việt Anh, Quỳnh Nga, Trang Nhung cùng dàn sao đến xem 'Trại buôn người'

Sau buổi công chiếu tại TP Hồ Chí Minh, “Trại buôn người” tiếp tục ra mắt khán giả Thủ đô tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Sự kiện có sự tham dự của nhiều nghệ sĩ như diva Thanh Lam, Việt Anh, Quỳnh Nga, người mẫu Trang Nhung cùng các khách mời trong giới nghệ thuật và giải trí.

Sự xuất hiện của vợ chồng cầu thủ Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My cũng thu hút sự chú ý. Không khí tại sự kiện diễn ra sôi động với sự tham gia của đông đảo khán giả và truyền thông.

Quách Ngọc Ngoan xúc động khi con gái xuất hiện trên thảm đỏ

Trong dàn nghệ sĩ tham dự, Quách Ngọc Ngoan nhận được sự quan tâm khi có con gái nhỏ đồng hành tại sự kiện công chiếu phim ở Hà Nội. Nam diễn viên dành nhiều cử chỉ tình cảm cho con và chia sẻ niềm vui khi nhận được sự ủng hộ của gia đình trong dịp bộ phim ra mắt.

Do còn nhỏ, bé được người nhà đưa về trước giờ chiếu. Với Quách Ngọc Ngoan, sự đồng hành của người thân tại một cột mốc trong hành trình thực hiện bộ phim là nguồn động viên tinh thần đáng kể.

Quách Ngọc Ngoan và con gái chụp hình cùng diva Thanh Lam.

Tại sự kiện, diva Thanh Lam cũng dành sự quan tâm cho tác phẩm sau khi theo dõi bộ phim. Nữ ca sĩ nhận xét về sự đầu tư của ê-kíp, câu chuyện và hình ảnh trong phim, đồng thời bày tỏ mong muốn có cơ hội thể hiện một ca khúc nhạc phim.

Đạo diễn NSƯT Đặng Thái Huyền, người thực hiện bộ phim “Mưa đỏ”, cũng có mặt để chúc mừng diễn viên Steven Nguyễn.

Sau buổi chiếu, nhiều khán giả tại Hà Nội chia sẻ những phản hồi về tác phẩm, trong đó có sự chú ý dành cho các phân đoạn hành động và câu chuyện về những con người bị đẩy vào hoàn cảnh khắc nghiệt. Bộ phim khai thác đề tài xã hội hiện đại, đặt nhân vật vào những tình huống sinh tồn và lựa chọn để từ đó triển khai câu chuyện.

Trước thời điểm chính thức khởi chiếu, theo thông tin từ ê-kíp và dữ liệu Box Office được công bố, “Trại buôn người” đã ghi nhận doanh thu đặt vé trước khoảng 11 tỷ đồng và đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé Việt Nam. Tác phẩm cũng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao Bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam với nội dung về bộ phim điện ảnh chiếu rạp đề tài xã hội hiện đại có các đại cảnh quy mô lớn, quy tụ hơn 10.000 thành viên đoàn làm phim và diễn viên tham gia.

5 năm phát triển dự án, hơn 700 diễn viên tham gia đại cảnh

“Trại buôn người” được Chói Entertainment phát triển trong khoảng 5 năm, từ giai đoạn hình thành ý tưởng, xây dựng kịch bản đến quay phim và hậu kỳ. Theo ê-kíp, khoảng 3 năm đầu được dành cho quá trình phát triển kịch bản, 2 năm tiếp theo tập trung vào ghi hình và hậu kỳ.

Thời gian sản xuất kéo dài một phần do bộ phim có nhiều bối cảnh, đại cảnh đông người và các phân đoạn hành động quy mô lớn. Ê-kíp phải tổ chức ghi hình tại nhiều địa hình, bối cảnh khác nhau, đồng thời chuẩn bị lực lượng diễn viên và nhân sự phục vụ từng giai đoạn sản xuất.

Hình ảnh trong phim

Phim do Toni Dương Bảo Anh đạo diễn; Mèo Bích Trang đảm nhận vai trò Giám đốc sản xuất, biên kịch và đạo diễn dựng phim.

“Trại buôn người” quy tụ dàn diễn viên thuộc nhiều thế hệ, trong đó có NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Steven Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Trầm Minh Hoàng, Võ Đình Hiếu, Tùng Mint, Hoàng Kim Ngọc, Huỳnh Minh Kiên, Long Điền, Đinh Viết Tường, Long Đẹp Trai, Võ Thành Tâm, La Thành, Khánh My, Tuấn Mõ, Kore Hải Anh, EL Anh Thoại, Lê Khánh Linh, Pông Chuẩn, Nhân Gà Vlog, Thiết Yến, Tiến Ngô cùng nhiều nghệ sĩ khác.

Đáng chú ý, hơn 700 diễn viên trẻ tham gia các đại cảnh. Bên cạnh những gương mặt chuyên nghiệp, dự án còn có nhiều diễn viên lần đầu tham gia điện ảnh, khách mời đến từ nhiều lĩnh vực và những người có nghề nghiệp đặc thù.

Theo ê-kíp, tổng số thành viên đoàn làm phim và diễn viên được huy động trong quá trình thực hiện dự án vượt 10.000 người, qua nhiều giai đoạn sản xuất và các đại cảnh. Đây là cơ sở để tác phẩm được VietKings xác lập kỷ lục liên quan đến quy mô nhân sự tham gia.

Ngoài dàn diễn viên chính, bộ phim còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt trẻ như Huỳnh Chí Hào, Linh Barbie, Kim Hấu, Trâm Ryy, Bảo An, Hồng Lợi, Quang Anh, Peter Thiên Phú, Hồ Hải Hiếu, Võ Quang, Trần Công Thái Bình, Nguyễn Ngọc Bảo An, Vũ Quang Huy, Phan Thị Hồng Vân, Thiên Hùng, Dương Gia Mỹ và nhiều diễn viên khác.

Phim cũng có sự tham gia của một số doanh nhân, chiến sĩ cảnh sát trong vai trò khách mời, bên cạnh các diễn viên chuyên về hài và hành động.

Về nội dung, “Trại buôn người” khai thác câu chuyện về những con người bị đẩy vào hoàn cảnh khắc nghiệt và hành trình tìm kiếm cơ hội sống còn. Yếu tố hành động được kết hợp với câu chuyện về lựa chọn, đấu tranh và bảo vệ sự sống của các nhân vật.

Sau sự kiện công chiếu tại Hà Nội, “Trại buôn người” chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 25/9/2026, do Galaxy Studio phát hành.