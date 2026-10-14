Thành kính truy điệu 731 liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng: Gần 60 năm cho một cuộc trở về!

Theo đó, sáng 14/10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 7 long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TPHCM. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo dâng hoa tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Trần Phú cùng các Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: CP

Lễ dâng hoa, dâng hương bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút; Lễ viếng, Lễ truy điệu diễn ra lúc 8 giờ tại công viên. Sau đó, đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh, phường Long Bình. Lễ an táng dự kiến diễn ra lúc 10 giờ, gồm 698 bộ hài cốt riêng lẻ và một bộ hài cốt tập thể với 33 liệt sĩ.

Tại lễ viếng, Đoàn đại biểu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo 515 quốc gia do ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn dâng hoa, dâng hương.

Trước giờ tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu, người dân mang theo hoa trắng, chờ tiễn các liệt sĩ về nơi an nghỉ. Những nhành hoa trắng kết nối tình cảm của các thế hệ trong buổi tiễn đưa liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng viếng anh linh các Anh hùng liệt sĩ - Ảnh: CP

Đọc lời điếu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh xúc động: “Hôm nay, tại không gian linh thiêng, với lòng thành kính và niềm tiếc thương vô hạn, chúng tôi có mặt tại đây, kính cẩn nghiêng mình dâng lên các anh hùng liệt sĩ vòng hoa tươi thắm, thắp nén hương thơm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các anh, các chị - những người anh hùng mãi mãi tuổi 20, đem máu xương của mình đổi lấy thanh xuân cho đất nước...

Gần 60 năm cho một cuộc trở về! Các anh, chị - những chiến sĩ Giải phóng quân, Biệt động thành, những người hoạt động cách mạng kiên trung đã không kịp nhìn thấy ngày đất nước thống nhất, đã phải nằm lại giữa lòng đô thị Sài Gòn; âm thầm chứng nhân cho những thăng trầm và chuyển mình đi lên của Thành phố Hồ Chí Minh.

Ký ức Mậu Thân của các anh chị vùi sâu trong khu đất nghĩa trang đô thành năm nào; nay được muôn triệu trái tim, trí tuệ và tâm sức hướng về, khơi dậy tâm thức lịch sử bi hùng và làm ấm lên mảnh đất Công viên Lê Thị Riêng. Nơi đây, những bàn tay chiến sĩ trẻ, bác sĩ cựu binh ngày ngày tỉ mẩn, nhẹ khẽ gạt lớp đất lẫn vào xương, ráp mối, định hình hài cốt.

Do điều kiện chiến tranh ác liệt và lớp bụi thời gian kéo dài, phần lớn hài cốt của các liệt sĩ đợt này, chúng tôi chưa xác định được tên, tuổi, quê quán; song dù quê quán ở đâu, kính xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương Thành phố Hồ Chí Minh là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng thắp hương viếng các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: CP

Thật nghẹn lòng khi nhìn thấy những di vật ít ỏi mà các anh chị để lại. Đó là bức ảnh nhạt nhòa năm tháng, lọ dầu gió, chiếc lược chải tóc, chiếc kẹp lá, sợi dây chuyền, chiếc nhẫn, chiếc thắt lưng, cái bình tong, đôi dép cao su, cùng võng, tăng và vũ khí. Phần lớn hài cốt đã hòa vào cỏ cây, quyện vào hồn thiêng sông núi.

Những mẫu sinh phẩm còn lại, cùng với công tác thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được thực hiện trên toàn quốc để phân tích mẫu, lưu trữ tại ngân hàng gen quốc gia.

Chúng ta hy vọng tìm được thân nhân, mang lại niềm an ủi, xoa dịu phần nào những mất mát, đau thương cho các gia đình liệt sĩ. Mặc dù có rất nhiều khó khăn phía trước, nhưng chúng ta sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội hay phương pháp nào để tiếp tục hành trình tìm kiếm đồng đội đã hy sinh.

Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh thắp hương viếng các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: CP

Hôm nay chúng ta trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt của 731 Anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân, ngã xuống cho màu xanh đất nước, trở về với đất mẹ. Từ nay các anh, các chị sẽ được yên nghỉ bên cạnh đồng chí, đồng đội và trong tình thương yêu vô hạn của những người đang sống.

Với tất cả lòng thành kính và lòng biết ơn sâu sắc, chúng ta cùng cầu mong cho anh linh các liệt sĩ, những người con bất tử của dân tộc được yên nghỉ bình an trong cõi vĩnh hằng. Tổ quốc và Nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn của các Anh hùng liệt sĩ.

Đảng bộ, Lực lượng vũ trang Quân khu 7, Đảng bộ, Chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, kế thừa xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà các Anh hùng liệt sĩ đã chuyển giao”.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết di chuyển giá khiêng hài cốt liệt sĩ lên xe để đến Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh: CP

Sau lễ truy điệu, Ban Tổ chức tiến hành nghi thức di chuyển hài cốt 731 Anh hùng liệt sĩ đến Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh an táng.