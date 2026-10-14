Thành kính truy điệu 731 liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 14/10, tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên.

Trước Lễ viếng và Lễ truy điệu, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia liệt sĩ và các địa điểm trong khuôn viên, bày tỏ lòng thành kính đối với những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh.

Sau nhiều thập kỷ nằm lại trong lòng đất, các liệt sĩ được đưa về nơi an nghỉ trang nghiêm. Cuộc tiễn đưa mang theo tình cảm của đồng đội, đồng bào và niềm hy vọng của những gia đình vẫn đang tìm kiếm người thân. Mỗi phần hài cốt được quy tập là thêm một cơ hội nối lại thông tin về người đã khuất.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hoa, dâng hương tại Công viên Lê Thị Riêng

Lễ viếng, Lễ truy điệu bắt đầu lúc 8 giờ. Theo chương trình điều hành, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia do Thủ tướng Lê Minh Hưng làm trưởng đoàn dâng hoa, dâng hương. Các đoàn đại biểu Trung ương, Quân khu 7, Thành phố và các địa phương thực hiện nghi thức kính viếng.

Thân nhân của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cũng tham dự sự kiện tại Công viên Lê Thị Riêng.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, điều hành phần tổ chức Lễ viếng và Lễ truy điệu. Chương trình gồm nghi thức đọc lời điếu, mặc niệm, sau đó di chuyển hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố. Các nghi thức thể hiện lòng biết ơn và chia sẻ mất mát với thân nhân.

Phát biểu tại Lễ viếng và truy điệu, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Thành phố cho biết: "Hôm nay, tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, chúng ta thành kính truy điệu các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Các anh, các chị đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương và sự sống cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Gần 60 năm cho một cuộc trở về, các liệt sĩ không kịp chứng kiến ngày đất nước thống nhất. Những di vật còn lại như bức ảnh, chiếc lược, chiếc nhẫn, đôi dép cao su nhắc nhớ cuộc đời và khát vọng của người đã khuất. Tổ quốc, đồng bào, đồng chí đời đời ghi nhớ công ơn ấy. Từ ngày 23/6 đến ngày 5/10/2026, Đội K74 và các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên. Những bàn tay chiến sĩ trẻ, bác sĩ cựu binh đã nâng niu từng mảnh xương, từng di vật, góp sức đưa đồng đội về nơi an nghỉ trang nghiêm.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Thành phố đọc lời điếu.

Phần lớn hài cốt chưa xác định được danh tính, nhưng Thành phố sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để tiếp tục tìm kiếm. Chiến dịch “500 ngày đêm” tiếp tục được triển khai, kết hợp giám định ADN, nghiên cứu di vật, tìm kiếm nhân chứng, nhằm nối lại thông tin và xoa dịu nỗi chờ đợi của thân nhân.

Từ nay, các anh, các chị yên nghỉ bên đồng chí, đồng đội, trong tình thương yêu của người đang sống. Quân khu 7 và Thành phố nguyện tiếp nối lý tưởng cao đẹp ấy, chăm lo gia đình người có công, gìn giữ công trình ghi công, xây dựng đất nước giàu đẹp. Kính mong các liệt sĩ an giấc nghìn thu".

Người dân đứng hai bên đường tại phường An Khánh chờ tiễn biệt các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sau lễ truy điệu, các lực lượng thực hiện nghi thức đưa hài cốt liệt sĩ lên xe. Thiếu tướng Phan Quốc Việt, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố, điều hành lễ di chuyển. Đội hình gồm tổ Quân kỳ, đội danh dự, bộ phận khiêng hoa, đại biểu và tổ công tác khiêng hài cốt.

Khoảng 9 giờ, đoàn xe đã xuất phát đưa hài cốt các liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh (phường Long Bình).

Lễ an táng bắt đầu lúc 10 giờ. Các lực lượng sẽ đón đoàn xe, đưa hài cốt đến vị trí an táng, thực hiện nghi thức hạ huyệt và dâng hương. Tổng cộng 731 hài cốt liệt sĩ được an táng, gồm 698 bộ riêng lẻ và một bộ hài cốt tập thể gồm 33 liệt sĩ.

TP Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại công viên.

Đông đảo người dân TP Hồ Chí Minh ra đường đón tiễn các liệt sĩ.