Thành kính truy điệu 731 liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đại biểu dự Lễ viếng, Lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sáng 14/10, tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên.

Trước lễ viếng, truy điệu, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm. Từ 7 giờ 30 phút, các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia liệt sĩ và các địa điểm trong khuôn viên, bày tỏ lòng thành kính đối với những người đã hy sinh.

Sau nhiều thập kỷ nằm lại trong lòng đất, các liệt sĩ được đưa về nơi an nghỉ trang nghiêm. Cuộc tiễn đưa mang theo tình cảm của đồng đội, đồng bào và niềm hy vọng của những gia đình vẫn tìm kiếm người thân. Mỗi phần hài cốt được quy tập là thêm một cơ hội nối lại thông tin về người đã khuất.

Lễ viếng, Lễ truy điệu bắt đầu lúc 8 giờ. Theo chương trình điều hành, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia do Thủ tướng Lê Minh Hưng làm trưởng đoàn dâng hoa, dâng hương. Các đoàn đại biểu Trung ương, Quân khu 7, Thành phố và các địa phương thực hiện nghi thức kính viếng.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, điều hành phần tổ chức, lễ viếng và lễ truy điệu. Chương trình gồm nghi thức đọc lời điếu, mặc niệm, sau đó di chuyển hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố. Các nghi thức thể hiện lòng biết ơn và chia sẻ mất mát với thân nhân.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Thành phố cho biết: Hôm nay, tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, chúng ta thành kính truy điệu 731 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Các anh, các chị đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương và sự sống cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Thành phố đọc lời điếu.

Gần 60 năm cho một cuộc trở về, các liệt sĩ không kịp chứng kiến ngày đất nước thống nhất. Những di vật còn lại như bức ảnh, chiếc lược, chiếc nhẫn, đôi dép cao su nhắc nhớ cuộc đời và khát vọng của người đã khuất. Tổ quốc, đồng bào, đồng chí đời đời ghi nhớ công ơn ấy. Từ ngày 23/6 đến ngày 5/10/2026, Đội K74 và các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên. Những bàn tay chiến sĩ trẻ, bác sĩ cựu binh đã nâng niu từng mảnh xương, từng di vật, góp sức đưa đồng đội về nơi an nghỉ trang nghiêm.

Phần lớn hài cốt chưa xác định được danh tính, nhưng Thành phố sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để tiếp tục tìm kiếm. Chiến dịch “500 ngày đêm” tiếp tục được triển khai, kết hợp giám định ADN, nghiên cứu di vật, tìm kiếm nhân chứng, nhằm nối lại thông tin và xoa dịu nỗi chờ đợi của thân nhân.

"Từ nay, các anh, các chị yên nghỉ bên đồng chí, đồng đội, trong tình thương yêu của người đang sống. Quân khu 7 và Thành phố nguyện tiếp nối lý tưởng cao đẹp ấy, chăm lo gia đình người có công, gìn giữ công trình ghi công, xây dựng đất nước giàu đẹp. Kính mong các liệt sĩ an giấc nghìn thu", ông Nguyễn Mạnh Cường nói.

Sau lễ truy điệu, các lực lượng thực hiện nghi thức đưa hài cốt liệt sĩ lên xe. Thiếu tướng Phan Quốc Việt, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố, điều hành lễ di chuyển. Đội hình gồm tổ Quân kỳ, đội danh dự, bộ phận khiêng hoa, đại biểu và tổ công tác khiêng hài cốt.

Việc di chuyển được tổ chức thành bốn đợt, hoàn thành trong ngày 14/10. Đợt đầu dự kiến xuất phát khoảng 8 giờ 45 phút, trên hành trình dài khoảng 26 km đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh, phường Long Bình. Ban tổ chức cùng lực lượng chức năng điều hành phương án lưu thông, bảo đảm trang trọng, an toàn.

Lễ an táng bắt đầu lúc 10 giờ. Các lực lượng sẽ đón đoàn xe, đưa hài cốt đến vị trí an táng, thực hiện nghi thức hạ huyệt và dâng hương. Tổng cộng 731 hài cốt liệt sĩ được an táng, gồm 698 bộ riêng lẻ và một bộ hài cốt tập thể gồm 33 liệt sĩ.

Kết quả ấy là thành quả của hơn ba tháng tìm kiếm, kết hợp tư liệu lịch sử, lời kể nhân chứng và bóc tách thận trọng từng lớp đất. Hài cốt, di vật được bảo quản để phục vụ xác minh danh tính. Sau cuộc tiễn đưa, hành trình tìm kiếm tiếp tục, giữ hy vọng đoàn tụ cho các gia đình và nối dài trách nhiệm tri ân.

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