Thành kính tiễn đưa 731 Anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ

Các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại Lễ an táng

Trưa 14.10, trong không khí thiêng liêng và xúc động, Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ đã được Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân TP.HCM tổ chức trọng thể.

Dự Lễ an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ - Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cùng các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 có Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP.HCM dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc.

Tham dự còn có Trung tướng Vũ Hồng Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân; lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 370, Lữ đoàn 918 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân; các cựu chiến binh; đại diện các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với đất nước.

Từ giữa trưa, khi đoàn xe nghi lễ chở 731 quách hài cốt liệt sĩ vừa tiến qua cổng Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, không khí nơi đây như lắng lại. Tiếng nhạc Hồn tử sĩ trầm hùng vang lên giữa không gian thiêng liêng, hòa cùng tiếng chuông thỉnh dồn dập, tạo nên một khoảng lặng chạm đến trái tim của hàng trăm đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và người dân có mặt.

Đợt quy tập lần này tiếp nhận 731 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 698 hài cốt riêng lẻ và 33 hài cốt được an táng chung trong một phần mộ tập thể. Từng quách hài cốt bọc phủ Quốc kỳ đỏ thắm được các chiến sĩ Lực lượng vũ trang Thành phố nâng niu, cẩn trọng di chuyển từ xe nghi lễ vào khu vực Lễ đài chính.

Những nén hương thơm ngút tỏa cùng những nhành hoa tươi thắm được kính cẩn dâng lên là lời tri ân vô hạn gửi đến những người con ưu tú của Tổ quốc đã dâng trọn tuổi thanh xuân, hy sinh máu xương cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngay sau Lễ truy điệu, Lễ an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tiến hành theo nghi thức trọng thể và ấm áp nghĩa tình.

Những nắm đất đầu tiên được các đồng chí lãnh đạo Thành phố, các vị tướng lĩnh, đại biểu và đông đảo tầng lớp Nhân dân kính cẩn đắp lên phần mộ các liệt sĩ. Mỗi nắm đất rơi xuống là một lời thì thầm tiễn biệt, là niềm tiếc thương cùng sự kính trọng vô bờ.

Nhiều người dân và bạn trẻ đứng bên hàng mộ mới đã không cầm được nước mắt. Những cành hoa trắng tinh khôi nhẹ nhàng đặt lên mặt mộ còn thơm mùi đất mới. Nơi Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM rộng lớn và trang nghiêm, 731 người con anh hùng của Tổ quốc từ nay đã thực sự được trở về trong vòng tay ôm ấp của đất mẹ, nằm bên cạnh những người đồng đội đã từng cùng chung chiến hào năm xưa.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, những bước chân trang nghiêm, những nén hương thơm và lời hứa tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của Đảng bộ, Chính quyền, Lực lượng vũ trang và Nhân dân Thành phố mang tên Bác sẽ mãi là động lực để TP.HCM giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân và không ngừng vươn lên trong kỷ nguyên mới.

Một số hình ảnh phóng viên Văn Hóa ghi nhận tại Lễ an táng: